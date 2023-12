Seite 2 ► Seite 1 von 4

Rüsselsheim (ots) -- Unverwechselbar: Beide Opel-Großraum-Pkw erstmals mit Markengesicht Opel Vizor- Elektro-Plus: Combo Electric jetzt mit bis zu 330 Kilometer, Zafira Electricmit bis zu 350 Kilometer lokal emissionsfreier Reichweite (WLTP[1])- Safety first: Top-Technologien und 18 Assistenzsysteme inklusivehochauflösender 180-Grad-Rückfahrkamera und Intelli-Lux LED® Matrix Licht- Bestens verbunden: Klassenbeste Konnektivität mit 10-Zoll-Farbmonitoren undInfotainment auf Cockpit Plattform-Basis von Qualcomm Technologies, Inc.[2]- Viel Platz fürs Gepäck: Combo Electric mit bis zu 4.000 Liter Ladevolumen undsogar 4.900 Liter beim Zafira ElectricSie verbinden Top-Technologien mit Komfort und elektromobiler Freiheit: Dieneuen Opel Combo Electric und Opel Zafira Electric eignen sich perfekt fürFreizeit, Urlaub oder als Shuttle-Fahrzeuge. Je nach Variante bietet der ComboPlatz für bis zu 7, der Zafira sogar bis zu 9 Personen. In denbatterie-elektrischen Großraum-Pkw sind Fahrer und Passagiere künftig ohneZwischenstopp noch weiter als bisher lokal emissionsfrei unterwegs. Das allesmit bestem Komfort und höchster Sicherheit. Die Neuauflagen der beiden Modelleverfügen jeweils über bis zu 18 Assistenzsysteme, die jede Fahrt entspanntermachen. Dazu zählen Features wie die hochauflösende 180-Grad-Rückfahrkamera undNeuheiten wie Voll-LED-Scheinwerfer und sogar Intelli-Lux LED® Matrix Licht beimCombo."Unser neuer Opel Combo Electric und unser neuer Opel Zafira Electric sind dieidealen Großraum-Pkw für den Familienalltag genauso wie für den komfortablenShuttle-Service. Mit viel Platz und Top-Technologien sowie einem hochmodernenDesign fahren sie in die Zukunft. Und da diese Zukunft elektrisch ist, bietendie batterie-elektrischen Fahrzeuge nun noch mehr Reichweite als zuvor. So siehtbei Opel familienfreundliche und zugleich nachhaltige Mobilität aus, die Sinnmacht", sagt Patrick Dinger, Opel-Markenchef in Deutschland.Dass Familien und Gewerbetreibende wie Shuttle-Dienste mit dem neuen ComboElectric und dem neuen Zafira Electric nicht nur variabel und rundumalltagstauglich, sondern auch mit klarem Statement in die Zukunft fahren, zeigendie beiden Newcomer schon von außen. Auf den ersten Blick fällt dieneugestaltete Front der Fahrzeuge auf. Erstmals tragen sie den ebenso klar wiemutig gestalteten Opel Vizor , das charakteristische Markengesicht. Es ziehtsich - den Opel-Blitz im Zentrum - optisch nahtlos bis in die LED-Scheinwerfer.Und im volldigitalen Cockpit blicken Fahrer und Beifahrer auf intuitivbedienbare Infotainmentsysteme mit 10 Zoll großen Farb-Touchscreen aufSnapdragon® Cockpit Plattform-Basis von Qualcomm Technologies, Inc.[2] -