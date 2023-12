Wirtschaftspolitik Ampelkoalition kriegt schlechtes Zeugnis von Personalern (FOTO)

Eschborn (ots) - Wenn die Ampel-Regierung im Jahresfeedbackgespräch mit

deutschen Personalern säße, wäre das ein intensiver Austausch: Eine Mehrheit von

ihnen stellt der regierenden Koalition ein mangelhaftes Zeugnis aus. Der

Notendurchschnitt für die deutsche Wirtschaftspolitik läge bei 4,5 - also gerade

noch "ausreichend". Handlungsbedarf sehen die befragten Personaler vor allem

beim Abbau von Bürokratie und der Vereinfachung von Geschäftsprozessen und

Genehmigungsverfahren.



Haushaltskrise, Investitionsstau und schwache Konjunktur: Die Zeiten sind für

Betriebe und ihre Personalverantwortlichen nicht gerade einfach. Dies schlägt

sich auch in der Einschätzung der Arbeit der aktuellen Bundesregierung nieder.

Denn in der aktuellen Randstad-ifo-Personalleiterbefragung Q4 2023 (https://www.

randstad.de/hr-portal/personalmanagement/randstad-ifo-personalleiterbefragung/)

wurden mehr als 600 Personalleiter:innen deutscher Unternehmen gebeten, die

Wirtschaftspolitik der Ampel-Koalition in Schulnoten von 1 (sehr gut) bis 6

(ungenügend) zu bewerten - die Mehrheit (31%) vergab dabei die Note 5

(mangelhaft). Jeweils etwa ein Viertel vergaben die Noten 4 (ausreichend) und 6

(ungenügend). Keiner der Befragten vergab die Note 1 und nur 3% bescheinigten

der Ampel mit der Note 2 eine gute Wirtschaftspolitik.