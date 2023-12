Hamburg (ots) - Die Erfolgstory geht weiter: Mit dem Einstieg des Investors

EMERAM Capital Partners und dem Zusammenschluss mit dem renommierten Fachbetrieb

HMB Energy setzt die Clean Tech Unternehmensgruppe rund um ADLER Smart Solutions

ihren ambitionierten Wachstumskurs entschlossen fort. ADLER und HMB untermauern

damit gemeinsam ihren Anspruch auf die Marktführerschaft als

Full-Service-Partner der Wirtschaft für Beratung, Planung und Realisierung von

Photovoltaik-Anlagen, Ladeinfrastruktur und Strom-Speicher.



EMERAM, einer der führenden, unabhängigen Beteiligungsgesellschaften für

mittelständische Unternehmen, bringt große Erfahrung im Aufbau von Firmengruppen

mit und begleitet seit Anfang dieses Jahres ADLER Smart Solutions bei der

Entwicklung eines Clean Tech Champion, welcher interessierte Fachbetriebe als

Kompetenz-Bausteine samt ihrer Marktexpertise integriert.





Mit der Integration der bislang inhabergeführten HMB GmbH aus demniedersächsischen Meppen stärkt die Unternehmensgruppe ihre KompetenzfelderSolarpark-Entwicklung und Megawatt-Speicher mit Kapazitäten von mehr als 1MWh.HMB ist in diesen Bereichen Vorreiter. Dank ihrer niederländischen Niederlassungerweitert HMB auch den operativen Radius der neuen Hamburger Muttergesellschaft.Die mehr als 50 Mitarbeitenden werden, wie bisher von Meppen aus eigenständigihre Projekte managen. Im Hamburger Headquarter bündelt der Zusammenschluss ausADLER Smart Solutions und HMB übergeordnet Bereiche wie Verwaltung und Finanzen.Tajo Adler, CEO ADLER Smart Solutions: "Mit dem Spitzen-Team von HMB erhöhen wirunsere Schlagkraft deutlich. Als erste Tochter schlüpft das Unternehmen unterdas Dach unserer Holding, die wir wie eine Familie sehen. Eine Clean TechFamily, die einen starken Beitrag zur Energiewende leistet. Gründer HermannMüller hat sein Lebenswerk in unsere Gruppe integriert und wird beratend dasgesamte Team begleiten. Dieses Vertrauen bedeutet für uns große Verantwortung.Unsere Gruppe bauen wir mit allen Kompetenzen für den B2B-Markt der Erneuerbarenauf. Ran an die großen Aufgaben - das ist es, wofür wir stehen."Hermann Müller, Gründer HMB Energy: "ADLER Smart Solutions hat uns mit seinerVision sowie der wertschätzenden Art und Weise für das, was wir aufgebaut haben,überzeugt. Tajo Adler hat mit seinem Unternehmen eine Mission und ein klaresZiel vor Augen. Er denkt in großen Lösungen - das hat mich begeistert. Wirwollen uns als Gruppe von den Mitwettbewerbern abgrenzen, in dem wir unsere