NORMA-Glühwein bekommt Bestnoten im großen Test von WEIN+MARKT / Kein anderer Glühwein ist besser - Beste Auswahl im Discount (FOTO)

Nürnberg (ots) - Weihnachten schmeckt bei NORMA besonders gut! Das Fachmagazin

WEIN+MARKT hat in einem großen Test herausgefunden, wo es die besten Glühweine

gibt. Unter 179 getesteten Produkten konnten sich die des fränkischen

Lebensmittel-Händlers durchsetzen. Die Fachjury des Magazins vergab Bestnoten:

In der Wertung des besten Einzelprodukts landet NORMA mit seinem Winzerglühwein

auf dem Spitzenplatz in der Gesamtbewertung aller getesteten Produkte. Auch in

der zweiten Kategorie - also der Bewertung des ganzen Glühwein-Sortiments landet

der Lebensmittel-Händler in der Discounter-Bewertung ganz vorne. Kurzum: NORMA

hat den besten Glühwein im ganzen Einzelhandel und unter allen Discountern das

beste Gesamtangebot.



Experten-Test: NORMA hat den besten Glühwein im Einzelhandel