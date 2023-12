FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Mittwoch bis zum Mittag leichte Kursgewinne verbucht. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg zuletzt um 0,25 Prozent auf 135,44 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,19 Prozent. Sie nähert sich damit wieder dem in der vergangenen Woche markierten Tief seit April von 2,16 Prozent an.

Der Handel am Anleihemarkt verlief am Vormittag weitgehend ruhig. An Konjunkturdaten wurden in der Eurozone Produktionszahlen aus der Industrie veröffentlicht. Sie untermauerten das bekannte Bild einer schwachen Entwicklung. Die Unternehmen leiden unter einer kraftlosen Weltwirtschaft und den immer noch erhöhten Energie- und Rohstoffpreisen.