Eine neue Lösung in der Energie- und Wasserstoffberatung Hydvisor, Profas Energy und P3 schließt sich zusammen (FOTO)

München (ots) - Hydvisor, Profas Energy und P3 werden ab Januar 2024 ihre Kräfte

bündeln und ihr Geschäft erweitern.



Wir sind auf Energie- und Wasserstoffberatung spezialisiert und stellen unseren

Kunden ein umfangreiches Spektrum an Lösungen zur Verfügung. Dabei greifen wir

auf unser tiefgreifendes Fachwissen aus den Bereichen Energiebranche und

Industrialisierung in der Automobilindustrie zurück.



Unser umfassendes Wissen, rund um die Themen Energie- und Wasserstoffsysteme

verschafft uns einen einzigartigen Vorteil bei der Vernetzung von Sektoren in

der Energiewirtschaft.