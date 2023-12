Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwoch nach einem freundlichen Start bis zum Mittag wieder auf das Vortagesniveau zurückgefallen. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 16.800 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,1 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.





An der Spitze der Kursliste standen BASF, Continental und Symrise, die größten Abschläge gab es bei Merck, Siemens Energy und Zalando. "Der Konjunkturoptimismus bleibt auch zur Wochenmitte die Hauptantriebskraft in den europäischen Aktienmärkten", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "So stehen die Aktien der Unternehmen BASF, Continental und MTU Aero oben auf den Kauflisten der Investoren. Weniger anziehend sind derzeit die Vertreter aus den defensiven Branchen." Für den europäischen Chemiesektor hätten sich einige Analysten positiv ausgesprochen und diese Einschätzungen wirkten insbesondere auf den größten europäischen Chemiekonzern BASF positiv ein. "Das Handelsgeschehen in den Gesamtmärkten bleibt insgesamt jedoch tendenziell abwartend." Das sei in Anbetracht der bevorstehenden Notenbanksitzungen in den USA, England, der EU und der Schweiz nicht verwunderlich, so Lipkow.