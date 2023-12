Bergbaukonzern setzt auf Arcadia Minerals

Es gibt kaum ein kleines Bergbauunternehmen, was so gut und breit aufgestellt ist bei Batteriemetallen wie Arcadia Minerals. Das australische Unternehmen entwickelt Projekte in den Bereichen Lithium, Tantal, Nickel und Kupfer sowie Gold. Aktuell liegt der Fokus aber vor allem auf zwei Projekten: Bei dem Tantal-Projekt Swanson ist man bereits weit gekommen und hat dank einer Partnerschaft mit HeBei Xinjian Construction bereits mit dem Bau der Mine begonnen. Wenn die Produktion im Jahr 2025 startet, wird Arcadia Minerals daraus einen Free Cashflow generieren, der die Entwicklung der anderen Projekte finanziert.

Aktuell aber war eine Finanzierung hierzu notwendig. Arcadia hat deshalb eine Kapitalerhöhung durchgeführt und 1,5 Mio. AUD durch die Ausgabe von 15 Millionen Aktien eingenommen. Auch der Großaktionär Raubex Group aus Südafrika, der etwa 28 Prozent der Anteile hält, hat bei der Kapitalmaßnahme mitgezogen, was als klares Zeichen für die Qualität der Projekte und des Managements zu werten ist. Schließlich ist Raubex selbst im Bergbausektor tätig.

Das Management, dass etwa 14 Prozent der Anteile hält, hat selbst ein großes Interesse an dem Erfolg des Unternehmens. Dementsprechend wird mit den frischen Mitteln Gas gegeben. Genutzt werden die Gelder für die Fortsetzung der Explorationsarbeiten auf den beiden Schlüsselprojekten. In diesem Quartal sowie zum Auftakt des kommenden Jahres wird die Exploration des Lithium-Projekts Bitterwasser durchgeführt. Unter anderem wird ein Infill-Bohrprogramm umgesetzt, um einen großen Teil der bestehenden Mineralressource von der abgeleiteten in die angezeigte Kategorie zu überführen. Für die Eden-Pfanne, die die Ressource umfasst, ist zudem eine erste Wirtschaftlichkeitsstudie in Form einer Scoping-Study geplant. Diese wird Aktionären einen ersten Eindruck von den ökonomischen Chancen durch einen möglichen Abbau bieten. Beim diesem Soleprojekt hat Arcadia Minerals im Rahmen des Phase-1-Bohrprogramms insgesamt sechs Bohrungen geplant, um den Lithiumgehalt der am Standort entdeckten Solen zu schätzen. Zudem wird es weitere Kartierungen und Probenentnahmen über die mehr als 200 identifizierten Pegmatite auf dem Swanson und dem Kum-Kum-Projekt geben.