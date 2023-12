ST. PETERSBURG, Florida, 13. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Die Weltwirtschaft befindet sich in einem beispiellosen Umbruch, der durch steigende Zinsen, Inflation und eskalierende Geschäftskosten gekennzeichnet ist. In diesem komplizierten Szenario müssen Unternehmen ein Gleichgewicht zwischen betrieblicher Effizienz und Kostenoptimierung finden. Laut dem neuesten Newxel-Bericht: „ In-House Talent Economics: Decoding the True Financial Impact. 2023 Operations Team Cost ", (Kosten für internes Personal: Entschlüsselung der wahren finanziellen Auswirkungen. Kosten für Betriebsteams 2023) sind Unternehmen mit der potenziellen finanziellen Belastung durch die Verwaltung der täglichen Betriebskosten konfrontiert.

Die umfassende Studie von Newxel befasst sich mit der Komplexität der Betriebskosten in 12 Ländern, darunter die USA, Kanada, das Vereinigte Königreich, Portugal, Schweden, die Niederlande, Deutschland, die Schweiz, Österreich, Rumänien, Polen und die Ukraine. Der Bericht bietet unschätzbare Einblicke in wichtige Abteilungen wie Personalwesen und Personalmanagement, Recht, Finanzen sowie Büro und Verwaltung und bietet einen strategischen Fahrplan für Unternehmen, die sich unter dynamischen Marktbedingungen bewegen.