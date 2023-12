Die neue Regierung Argentiniens hat eine Abwertung der Landeswährung um 54 Prozent und andere drastische Maßnahmen angekündigt, um die galoppierende Inflation und die Wirtschaftskrise des Landes in den Griff zu bekommen. Die Schritte könnten sich als zu zögerlich erweisen für die Investoren, die die Vermögenswerte des Landes aufgrund der Versprechen des neuen Präsidenten in die Höhe getrieben haben.

Zu den ersten Schritten eines versprochenen "Schocktherapie"-Pakets, das Wirtschaftsminister Luis Caputo am späten Dienstag ankündigte, gehörte die Abwertung der Währung von derzeit 366,5 auf 800 Peso pro US-Dollar. Das ist immer noch unter dem Schwarzmarktkurs von mehr als 1.000, den die Argentinier benutzen, um die Devisenkontrollen zu umgehen. Milei will außerdem die Zahl der Ministerien halbieren, die Transferzahlungen an die Provinzen kürzen und öffentliche Arbeiten aussetzen. Er plant, die Subventionen für den Verkehrs- und Energiesektor zu kürzen und gleichzeitig bestimmte Sozialprogramme aufzustocken.