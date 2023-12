Weiterstadt (ots) - > Hohe Flexibilität, volle Planbarkeit: Skoda Enyaq 60 für

> Skoda Enyaq im Oktober und November meistzugelassenes Elektroauto DeutschlandsWer sich für Deutschlands derzeit meistzugelassenes Elektroauto interessiert,erhält bei Skoda jetzt ein besonders attraktives Angebot: Den Skoda Enyaq 60können Kunden ab sofort für nur 299 Euro monatlich(1) leasen. Bei einerAnzahlung von einmalig 4.672 Euro, von denen 3.000 Euro durch die staatlicheFörderung abgedeckt werden können, beträgt die Laufzeit 36 Monate. Das Angebotgilt für die SUV-Version der erfolgreichen Enyaq-Modellfamilie. Weitere Detailszum Angebot gibt es aufhttps://www.skoda-auto.de/promotions/promotion-detail/enyaq .Die attraktive Leasingrate von 299 Euro pro Monat(1) ergibt sich aus einemreduzierten Gesamtpreis: Die staatliche Innovationsprämie und derHerstelleranteil von Skoda senken diesen um 4.785 Euro. Die Innovationsprämiewird dabei auf die einmalige Sonderzahlung des Kunden angerechnet. Privatkundenkönnen die staatliche Prämie in Höhe von 3.000 Euro beim Bundesamt fürWirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) (https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Elektromobilitaet/Neuen_Antrag_stellen/neuen_antrag_stellen.html;jsessionid=225465F7489BE40BFCBE1EAEA838AB2A.2_cid378) beantragen. Die Laufzeit desLeasings beträgt 36 Monate, die jährliche Kilometerleistung 10.000 Kilometer.Der 132 kW (180 PS)(3) starke Enyaq 60 steht für komfortable Fahreigenschaften,modernste Konnektivität und das für Skoda typische große Platzangebot fürPassagiere und Gepäck. Das schicke Äußere bestimmen 19 Zoll großeLeichtmetallfelgen im Design Proteus, eine verchromte Frontgrillblende, schwarzgenarbte Seitenschweller und die schwarze Dachreling. Die Scheinwerfer strahlenserienmäßig in LED-Technologie.Die Design Selection Loft mit grauen und schwarzen Farbtönen verleiht demInnenraum einen modernen und wohnlichen Look. Die hochwertige Ausstattung desSkoda Enyaq 60 umfasst unter anderem die Zweizonen-Klimaanlage Climatronic,Parksensoren vorn und hinten sowie eine Rückfahrkamera. Für einenwohltemperierten Innenraum sorgt die serienmäßige Wärmepumpe. Diese Technologiewirkt sich - insbesondere im Winter - positiv auf die Reichweite aus: DieBatterie mit 62 kWh ermöglicht eine maximale Reichweite von bis zu 398Kilometern(2) im WLTP-Zyklus.