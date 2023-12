In den vergangenen Jahren gab es in der Automobilbranche vor allem eine große Hoffnung am Horizont: Selbstfahrende Autos. Im Zuge dieser Visionen sind Aktienkurse von Unternehmen aus dieser Branche durch die Decke geschossen – besonders die der fünf Start-ups TuSimple, Luminar Technologies, Innoviz Technologies, Ouster und AEye.

Gemeinsam gipfelte die Marktkapitalisierung dieser Unternehmen bei rund 58 Milliarden US-Dollar. Doch die Blase ist geplatzt: Selbstfahrende Autos sind noch immer eine seltene Ausnahme auf den Straßen. Die Ernüchterung darüber zeigt sich auch an den Aktienkursen dieser Start-ups: Mittlerweile beträgt deren gesamte Marktkapitalisierung noch 3,5 Milliarden US-Dollar und liegt damit bei sechs Prozent des einstigen Höchststands.