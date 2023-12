Bad Honnef/Karlsruhe (ots) - Ein GaLaBau-Mitgliedsbetrieb aus Baden-Württemberg

hatte gegen die Vergabebedingungen eines Bauvorhabens der Volkswohnung GmbH aus

Karlsruhe bei der zuständigen Vergabekammer Beschwerde eingelegt. Das

Oberlandesgericht Karlsruhe hob die Entscheidung der Kammer nun auf und

verkündete einen Beschluss, der wegweisend für ähnliche Projekte im Wohnungsbau

sein könnte.



"Die Antragsgegnerin wird verpflichtet, bei fortbestehender Beschaffungsabsicht

die Landschaftsbauarbeiten bezüglich des Bauvorhabens Wohnpark Mittendrin in

Stutensee europaweit auszuschreiben" - so lautet die Entscheidung des

Oberlandesgerichts (OLG) Karlsruhe vom 6. September 2023 (Az. 15 Verg 5/23).

Damit hob das Gericht einen früheren Beschluss der Vergabekammer

Baden-Württemberg (vom 13. Juni 2023, Az. 1 VK 16/23) auf.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Einhaltung von VOB/A und mehr transparenz bei Bau-AusschreibungenWas genau war passiert? Der GaLaBau-Betrieb aus Baden-Baden hatte zu Rechtgerügt, dass die Antragsgegnerin Landschaftsbauarbeiten für das genannteBauvorhaben im Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb, ohne europaweiteAusschreibung und ohne Einhaltung der Vorschriften nach der Vergabe- undVertragsordnung für Bauleistungen Teil A (VOB/ A) vergeben wollte. Auf diesofortige Beschwerde des Betriebes, der durch die Stuttgarter AnwaltskanzleiWitt Merz Scherf Fels vertreten wird, hat das OLG Karlsruhe demgegenüber die100-prozentige Tochter der Stadt Karlsruhe als öffentliche Auftraggeberineingestuft, obwohl sie als privatrechtliche GmbH organisiert ist. Grund hierfürist unter anderem die Erfüllung von Aufgaben nichtgewerblicher Art(Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum) sowie die Einbindung in den"Gesamtkonzern Stadt Karlsruhe" (so die Volkswohnung GmbH selbst). Das Ergebnisist nunmehr die rechtskräftige Verpflichtung zur vollen Einhaltung derVergabevorschriften der VOB/A."Wir freuen uns, dass wir unserem Mitgliedsbetrieb dabei zur Seite stehenkonnten, rechtlich wirksam gegen mangelnde Transparenz bei Auftragsvergabenvorzugehen, die GaLaBau-Unternehmen benachteiligen", so Martin Joos,Vorstandsvorsitzender der Landesverbandes Garten-, Landschafts- undSportplatzbau Baden-Württemberg e. V. (VGL). Thomas Banzhaf, neuer Präsident desBundesverbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. (BGL),kommentierte das Ergebnis hocherfreut: "Das Urteil ist ein wichtiger Schritt aufdem Weg, faire und transparente Wettbewerbsbedingungen im öffentlichfinanzierten Auftragsmarkt sicherzustellen." Rechtsverbindliche und rechtlichnachvollziehbare Ausschreibungsprozesse sind in der Bauwirtschaft unerlässlich