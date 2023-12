Wachtberg (ots) - Am Dienstag hat das EU-Parlament über seine Position zur

EU-Honigrichtlinie abgestimmt. Der Vorschlag, mit dem das Parlament in den

Trilog mit der EU-Kommission und dem Ministerrat gehen wird, enthält viele gute

Punkte, aber leider auch gravierende Fehler.



Angabe von Herkunftsländern und deren Anteile





"Wir begrüßen, dass bei Mischhonigen alle Herkunftsländer inklusive ihrerprozentualen Anteile in entsprechender Reihenfolge auf dem Etikett angegebenwerden müssen", sagt Torsten Ellmann, Präsident des Deutschen Imkerbundes. "Esist allerdings unverständlich, warum im Vorschlag diese Vorgabe durchunterschiedliche Varianten der Prozentangaben wieder verwässert wurde." Erspricht sich dafür aus, dass diese Varianten wieder gestrichen werden. Positivsieht der Verbandspräsident, dass der Vorschlag die Verwendung unverständlicherAbkürzungen bei normalen Glasgrößen für die Länderangaben ausschließt.Referenzlabor und RückverfolgbarkeitDer Vorschlag hält die Einführung eines EU-Referenzlabors für Honig fest. Einesolche Einrichtung wird vom Deutschen Imkerbund klar befürwortet, damit moderneAnalysen standardisiert und weiterentwickelt werden. Nur so können Honigeverlässlich auf Verfälschungen und unterschiedliche Qualitätskriterienuntersucht werden.Auch auf die Einführung eines Systems zur Rückverfolgbarkeit des Honigs vomBienenstand bis zum Glas ist im Text vorgesehen. "Ein solches System istwichtig, um die Möglichkeiten für Honigverfälscher einzuschränken", erklärt Dr.Sebastian Spiewok vom Deutschen Imkerbund. "Für Direktvermarkter reichtallerdings ein einfaches System wie das Honigbuch vollkommen aus. Wir sind froh,dass - unter anderem aufgrund unseres Einschreitens - dort ein eklatanter Fehlerim Text noch gelöscht wurde. Die Rückverfolgbarkeit bei Importhonigen mussnämlich bis zu den Imkereien reichen, nicht nur bis zu den Exporteuren.Ansonsten wäre das System vollkommen nutzlos, da nicht nachvollzogen werdenkönnte, ob der Honig zwischenzeitlich gestreckt wurde."Allerdings enthält der Vorschlag nun unrealistische Forderungen zur Einführungeiner Labormethode, die zugleich die Echtheit und die Herkunft von Honigenfeststellen soll. Hier muss im Trilog nachgebessert werden und zwischenRückverfolgbarkeit und Authentizitätsprüfung unterschieden werden.Verbot der VakuumverdampfungIn einigen Ländern wird Honig teils unreif geerntet. Den Bienen bleibt nichtausreichend Zeit für die Herstellung von qualitativ hochwertigen Honig. Daherwird er anschließend im Vakuum getrocknet. Dies schadet der Honigqualität undverstößt grundsätzlich gegen die Definition von Honig. In dem Vorschlag wurde