Tesla-Chef Elon Musk verspricht seit Jahren, dass sein Unternehmen kurz vor dem Durchbruch beim Autopilot sei. Die vollmundigen Versprechungen brockten ihm auch Ärger mit der Börsenaufsicht SEC ein, wie Bloomberg kürzlich berichtete.

Die Technologie wird aufgrund zahlreicher Unfälle mit Verletzten und auch Todesopfern aber immer noch kritisch gesehen. Die Software ist serienmäßig in jedem neuen Tesla installiert. Sie unterstützt den Fahrer beim Lenken und nutzt Kameras, um die Geschwindigkeit des Fahrzeugs an die Umgebung anzupassen.

Der Tesla-Aktie konnte die Nachricht zunächst nur wenig anhaben. Am Nachmittag notiert die Aktie rund ein halbes Prozent im Minus. In einem Rückrufbericht, der etwa zwei Millionen Fahrzeuge betrifft, gab der Autobauer an, man wolle in Kürze ein Software-Update herausgeben, um zusätzliche Kontrollen und Warnungen einzuführen.

Der Rückruf ist der zweite in diesem Jahr, der Teslas automatisierte Fahrsysteme betrifft. Im Februar wurde FSD Beta, ein Autopilot der nächsten Generation zurückgerufen, nachdem die NHTSA Bedenken geäußert hatte, dass die automatisch gesteuerten Fahrzeuge irrational reagieren und die Geschwindigkeitsbegrenzung überschreiten könnten.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion

