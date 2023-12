aba stellt Weichen für die Nachfolge des aba-Vorsitzenden Dr. Georg Thurnes - Beate Petry von der BASF SE wird ihm im Mai 2025 nachfolgen (FOTO)

Berlin (ots) - "Ich freue mich, dass der aba-Vorstand meinem Vorschlag gefolgt

ist und mir die Möglichkeit geben wird, im Rahmen der übernächsten Jahrestagung,

d.h. im Mai 2025, den Vorsitz der aba an Beate Petry von der BASF SE zu

übergeben," erklärte Dr. Georg Thurnes, Vorsitzender der aba Arbeitsgemeinschaft

für betriebliche Altersversorgung e.V..



"Beate Petry, die dem aba-Vorstand seit 2022 angehört und in der letzten

Mitgliederversammlung im Amt bestätigt wurde, wird ab sofort schon weitgehend

einbezogen in die Arbeit des engeren aba-Vorstands, dem neben mir noch Dr.

Claudia Picker von der Bayer AG und Dirk Jargstorff von der Robert Bosch GmbH

angehören," erläuterte Thurnes. Damit werde ein kontinuierlicher und

zukunftsgerichteter Übergang des Vorstandsvorsitzes gewährleistet, bis Georg

Thurnes, wie er bereits im Rahmen der diesjährigen aba-Jahrestagung erklärt

hatte, im Rahmen der Mitgliederversammlung 2026 altersbedingt aus dem

aba-Vorstand ausscheiden werde.





"Mit Beate Petry konnte eine engagierte Unternehmensvertreterin für denaba-Vorsitz gewonnen werden. Damit unterstreicht die BASF SE als eines unsererGründungsmitglieder die große Bedeutung der betrieblichen Altersversorgung undder aba als Fachverband für alle Fragen der betrieblichen Altersversorgung,"freute sich Thurnes. "In der chemischen Industrie hat die betrieblicheAltersversorgung seit jeher eine hohe Bedeutung, dies war für uns alsUnternehmen immer schon der Grund uns bei der aba für ihre Stärkung und Ausbaueinzusetzen. Die aba als Vorsitzende durch diese bewegten Zeiten in die Zukunftzu führen ist für mich daher Freude und Verpflichtung gleichermaßen", erläutertBeate Petry.Die Diplom-Betriebswirtin Beate Petry ist nach mehreren Führungsfunktionen imPersonalbereich der BASF seit 2022 Director Global Pensions & Benefits der BASF.Neben dem aba-Vorstand gehört sie auch dem Ausschuss Betriebliche Altersvorsorgeund dem Ausschuss Soziale Sicherung der BDA an. Sie ist zudemVorstandsvorsitzende der Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz undMitglied des Bundesvorstands der Deutschen Rentenversicherung."Als BASF übernehmen wir Verantwortung und bringen unsere Expertise ein. Diesgilt auch für das Themenfeld der Altersversorgung - sei es auf gesetzlicher oderbetrieblicher Ebene. Den Vorsitz der aba, dem bedeutendsten Fachverband fürbetriebliche Altersversorgung in Deutschland, zu übernehmen unterstützen wir alsUnternehmen daher mit Überzeugung," so Dirk Elvermann, Finanzvorstand der BASF.Die aba-Mitgliederversammlung wählt alle drei Jahre den 17köpfigenGesamtvorstand, zuletzt im Mai 2023. Den Vorsitzenden und die beidenstellvertretenden Vorsitzenden wählt der Vorstand dann aus seiner Mitte. Dienächste Wahl des Gesamtvorstands wird im Mai 2026 erfolgen.Die aba ist der deutsche Fachverband für alle Fragen der betrieblichenAltersversorgung in der Privatwirtschaft und dem Öffentlichen Dienst. Sie istparteipolitisch neutral und setzt sich seit mehr als 80 Jahren unabhängig vomjeweiligen Durchführungsweg für den Bestand und Ausbau der betrieblichenAltersversorgung in der Privatwirtschaft und im Öffentlichen Dienst ein.