Speyer (ots) - Für Bauträger und Projektentwickler werden die Baukosten immermehr zum Risiko - doch mit Transparenz und schlanken Strukturen lassen sichBauvorhaben auch gegenwärtig wirtschaftlich umsetzen. Eduard Richert und AndreasPeters sind die Gesellschafter der BAUAC GmbH, die als GeneralübernehmerBauprojekte in Süddeutschland und Dubai realisiert. Das Unternehmen baut beihoher Qualität deutlich günstiger als seine Mitbewerber. Wir haben uns bei denExperten erkundigt, wie das funktioniert.Die Arbeiten am Elbtower in Hamburg ruhen - und es fällt schwer, den Rohbau desGebäudes nicht als Zeichen für die Krise der Bauwirtschaft zu verstehen. Was dasMilliardenimperium René Benkos zuletzt ins Wanken brachte und nun sogar dieInsolvenz für sie bedeutete, führt eben auf breiter Front zum Stopp vonBauprojekten. "Erst kürzlich hat der Immobilienkonzern Vonovia bekannt gegeben,dass sie den Bau von 60.000 Wohnungen auf Eis legen, weil die Höhe der Zinsenund die enormen Baukosten eine wirtschaftliche Vermietung unmöglich machen",sagt Eduard Richert von der BAUAC GmbH. "Die Situation ist für die Baubrancheeine schwere Belastung: Den Bauunternehmen steht das Wasser bis zum Hals und dieInvestoren haben viel Geld in Vorhaben gesteckt, die wegen des Baustopps nun aufJahre keine Rendite erzielen. Das ist im Besonderen problematisch, weil guteRenditen den Startschuss für die nächsten Bauprojekte ermöglichen.""An der Höhe der Zinsen können wir nichts machen, doch was die Baukostenbetrifft, ist durchaus ein Potenzial zur Einsparung vorhanden", ergänzt seinGeschäftspartner Andreas Peters. "In den fetten Jahren haben sich bei vielenAnbietern Strukturen aufgebaut, die immense Kosten verursachen - anders sieht esbei uns aus." Eduard Richert und Andreas Peters blicken auf mehr als 15 JahreErfahrung in der Baubranche zurück. Vor vier Jahren haben sich die beidenzusammengetan, um mit der BAUAC GmbH Bauvorhaben für Investoren umzusetzen. AlsGeneralübernehmer hat sich die BAUAC GmbH auf den Schlüsselfertigbauspezialisiert und setzt dabei neue Maßstäbe. Dabei verfolgen die Experten dasZiel, durch die Senkung der Baukosten für höhere Renditen bei ihren Partnern zusorgen und bieten in diesem Zusammenhang eine unschlagbare Kombination ausQualität und Kosteneffizienz. Ein Team aus Bauingenieuren und Architektenkümmert sich um die Prüfung und die termingerechte Fertigstellung der Projekte.So haben Eduard Richert und Andreas Peters bereits zahlreiche Mehrfamilienhäuser