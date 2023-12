Planai-Hochwurzen-Bahnen setzen auf HVO

Schladming (ots) - 90 % Emissionsreduktion dank großflächigem Einsatz von

organischem Treibstoff



Einen visionären Schritt gehen jetzt die Planai-Hochwurzen-Bahnen. Als eines der

ersten Seilbahnunternehmen österreichweit setzt man hier auf den großflächigen

Einsatz von organischem Treibstoff. Ab Jänner 2024 werden alle Pistengeräte auf

der Planai, Hochwurzen und am Galsterberg, die gesamte neue Firmenfahrzeugflotte

des Unternehmens sowie geeignete Fahrzeuge aus der Planai Busflotte auf den

Betrieb mit dem "HVO100"-Treibstoff umgestellt.



"Im letzten Winter hatten wir zu Testzwecken in unserer Pistengeräteflotte zwei

baugleiche Modelle im Einsatz. Eines wurde mit herkömmlichem Diesel betrieben,

eines mit palmölfreiem HVO100-Treibstoff. Die Ergebnisse waren sensationell: Der

Emissionsausstoß, wie etwa CO2, konnte im Vergleich zum Einsatz von

herkömmlichem Diesel um rund 90 % reduziert werden, ohne dabei an Effektivität

zu verlieren", so Planai-Geschäftsführer Dir. Georg Bliem. Gestützt wird diese

Aussage durch eine Studie der Thomas Klein Consulting GmbH, welche diesen

Härtetest auf der Planai wissenschaftlich begleitet hat.