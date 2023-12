Die Federal Reserve wird voraussichtlich keine Zinserhöhungen vornehmen, sondern eher einen Wechsel von aggressiven Zinserhöhungen zu Zukunftsplänen signalisieren. Dies wäre die dritte Sitzung in Folge, in der die Zinssätze unverändert bleiben, was darauf hindeutet, dass der Zyklus der Zinserhöhungen beendet ist. Trotz der Anerkennung, dass zukünftige Inflationsbeschleunigungen weitere Zinserhöhungen erfordern könnten, wird erwartet, dass die Diskussionen eher in Richtung Zinssenkungen gehen. Die finanziellen Bedingungen haben sich seit der letzten Fed-Sitzung erheblich gelockert, und ein Stillstand der Zinserhöhungen ist fast garantiert. Mögliche Hinweise auf zukünftige Zinssenkungen könnten im "Dot Plot" zu finden sein, obwohl viele Strategen und Ökonomen einen vorsichtigeren Ansatz erwarten. Fed-Chair Jerome Powell wird in seiner Pressekonferenz den schwierigen Spagat zwischen der Bekämpfung der Inflation und der Berücksichtigung der steigenden realen Zinssätze bewältigen müssen.