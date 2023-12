Die Aktien von Pfizer erlebten einen deutlichen Rückgang, nachdem das Pharmaunternehmen seine Gewinn- und Umsatzprognosen für das Jahr 2024 revidiert hatte. Die neuen Prognosen liegen erheblich unter den Erwartungen der Analysten. Erst vor knapp zwei Monaten hatte Pfizer bereits eine massive Gewinn- und Umsatzwarnung ausgegeben und damit auch den deutschen Partner BioNTech mit nach unten gezogen.

Pfizer rechnet für 2024 mit einem bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 2,05 und 2,25 US-Dollar, so die offizielle Mitteilung des Unternehmens am Mittwoch. Diese Prognose enttäuschte die Erwartungen, da Analysten in einer FactSet-Umfrage im Konsens einen bereinigten Gewinn von 3,16 US-Dollar pro Aktie erwartet hatten.