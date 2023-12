GENF (dpa-AFX) - Die deutsche Regierung macht sich für die Unterstützung von Flüchtlingen in ärmeren Aufnahmeländern stark. Die Menschen brauchten dort Arbeitsmöglichkeiten und Kinder müssten in die Schule gehen können, sagte Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) am Mittwoch zum Auftakt des globalen Flüchtlingsforums in Genf. "Ein starkes Engagement ist in deutschem Interesse", sagte die Ministerin. "Alternativen, sich nicht zu engagieren, wären viel teurer." Die Bundesregierung habe unter anderem Bildungprojekte gefördert, die 500 000 Kindern aus Syrien und aus den Nachbarländern, in denen sie Zuflucht gefunden hätten, zu Gute kommt.

Der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi, sagte, alle Augen seien in diesen Tagen auf den Gaza-Krieg gerichtet. Er appellierte aber an Regierungen: "Lasst uns die Flüchtlinge nicht vergessen." Er kritisierte Versuche, Flüchtlinge von Grenzen fernzuhalten, entweder durch den Bau von Grenzmauern- oder Zäunen oder Asylverfahren, die in andere Länder ausgelagert werden. Er nannte dabei keine Länder beim Namen.