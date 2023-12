Hamburg (ots) - Das erste Fundament für das Projekt Borkum Riffgrund 3 ist

installiert. Der Offshore-Windpark wird der bisher größte in deutschen

Gewässern. Er ist zudem der erste Park, der in den Offshore-Wind-Ausschreibungen

mit einem Null-Cent-Gebot den Zuschlag erhielt und gebaut wird.



Mit dem ersten von insgesamt 83 Fundamenten haben die Installationsarbeiten vom

Windpark Borkum Riffgrund 3 (BKR03) begonnen. Das sogenannte Monopile Fundament

wurde 53 km vor der Insel Borkum durch das Errichterschiff Lez Alizés , des

Unternehmens Jan De Nul Group, gesetzt. Die Installation schließt direkt an die

Fundamentarbeiten im Projekt Gode Wind 3 (GOW03, 253 MW) an, das von Ørsted

parallel in der Nordsee gebaut wird.





Jörg Kubitza, Geschäftsführer von Ørsted in Deutschland: "Mit Borkum Riffgrund 3setzen wir für unsere Branche ganz neue Maßstäbe - sowohl in der Kapazität alsauch beim Geschäftsmodell. Das Projekt wird als erster Offshore-Windpark inDeutschland gebaut, der in den Offshore-Wind-Ausschreibungen mit einem Gebot von0 Cent pro MWh bezuschlagt wurde. Mit langfristigen Stromabnahmeverträgen könnenwir unsere Unternehmenskunden bei ihrer Dekarbonisierung direkt unterstützen. Indieser Größenordnung ist das mittels erneuerbarer Energien nur durchOffshore-Windenergie möglich."Mit einer installierten Kapazität von 913 MW wird Borkum Riffgrund 3 der bishergrößte Offshore-Windpark in Deutschland werden. In den deutschen Offshore-WindAusschreibungen 2017 und 2018 hatte Ørsted den Zuschlag für die Projektrechte zueinem Preis von 0 Cent pro MWh erhalten. Somit realisiert das Unternehmen alserstes in Deutschland ein frei vermarktetes Offshore-Windprojekt.Die bis zu 100 Meter langen und bis zu 1.500 Tonnen schweren Fundamente werdenvon der Firma Steelwind in Nordenham sowie im dänischen Werk Lindø von BladtIndustries A/S gefertigt. Im kommenden Jahr wird dann erstmals in Deutschlandeine 11-Megawattanlage, die Offshore-Windturbine SG 11.0-200 DD , auf denFundamenten installiert.Borkum Riffgrund 3 wird als erster Windpark von Ørsted in Deutschland ohneOffshore-Umspannstation gebaut. Das neue Anschlusskonzept, das gemeinsam mitÜbertragungsnetzbetreiber TenneT umgesetzt wird, sieht stattdessen eine direkteVerbindung der Windenergieanlagen mittels 66-kV-Anschlusskabeln zu derOffshore-Konverterplattform DolWin epsilon von TenneT vor.Dekarbonisierung der IndustrieNach Inbetriebnahme im Jahr 2025 wird der erzeugte Strom zu einem großen Teilfür die Dekarbonisierung der Industrie genutzt werden - mittels sogenannterCorporate Power Purchase Agreements (CPPA). Für das Projekt wurden langfristigeStromabnahmeverträge mit den Unternehmen Covestro, Amazon, derEnergie-Handels-Gesellschaft/REWE Gruppe sowie BASF und Google abgeschlossen.Für Borkum Riffgrund 3 wurden außerdem bereits weit vor dem Bau Anteile an eineninstitutionellen Investor verkauft. Im Oktober 2021 wurde mit Glennmont Partnersvon Nuveen eine Vereinbarung über den Verkauf von 50 Prozent der Anteile anBorkum Riffgrund 3 unterzeichnet.Ørsted in DeutschlandGemeinsam mit GOW03 haben die beiden Projekte insgesamt eine Exportkapazität vonüber 1,1 Gigawatt. Damit verdoppelt sich die installierteOffshore-Windkraft-Kapazität von Ørsted in Deutschland nahezu auf rund 2,5Gigawatt Leistung. Die Inbetriebnahme der beiden Windparks wird für 2024 bzw.2025 erwartet. Wie die bestehenden Offshore-Windparks von Ørsted in Deutschlandwerden auch die neuen Projekte vom ostfriesischen Norden-Norddeich sowie Emdenaus betrieben und gewartet.