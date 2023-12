EAGLYS, Mitsui und Quantinuum kooperieren beim Aufbau einer quantenresistenten Datenanalyse (KI)-Plattform unter Einsatz von Quantencomputing-gehärteten Kodierungsschlüsseln

TOKIO, CAMBRIDGE, England und Broomfield, Colorado, 13. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- EAGLYS, Inc., Mitsui & Co., Ltd. und Quantinuum haben Quantum Origin in das sichere Datenverarbeitungsprodukt DataArmor von EAGLYS integriert, um die Plattform gegen die Quantenbedrohung für verschlüsselte Daten zu stärken.

Mitsui und EAGLYS haben durch den Einsatz sicherer Rechentechnologien eine Plattform errichtet, mit der Forschungsinstitute und Unternehmen auf sichere Weise zusammenarbeiten und die Daten und KI-Modelle des jeweils anderen nutzen können. DataArmor gewährleistet auf einzigartige Weise die Vertraulichkeit und Sicherheit sensibler Daten und KI-Modelle durch homomorphe Verschlüsselung, eine Technologie, die die Analyse von noch verschlüsselten Daten ermöglicht. So wird verhindert, dass verschlüsselte Daten beim Teilen offengelegt werden, und Unternehmen und ihr geistiges Eigentum werden vor modernen Cyber-Bedrohungen geschützt.

EAGLYS hat nun Quantum Origin, die weltweit einzige Lösung, die zur nachweislichen Stärkung von Kodierungsschlüsseln die Leistung von Quantencomputing-Prozessen nutzt, als Teil seiner quantenresistenten Plattform für Datenanalyse (KI) integriert. Diese Integration erhöht die Widerstandsfähigkeit von DataArmor gegen die Bedrohung durch einen auf Quantencomputing basierenden Angriff.

Es wird erwartet, dass Quantencomputer in Zukunft bedeutende Innovationen ermöglichen und bis 2035 einen Wert von etwa 100 Billionen Yen erwirtschaften werden1. Gleichzeitig birgt die Entwicklung der Quantencomputertechnologie eine neue Bedrohung für die kryptographischen Sicherheitsmaßnahmen, die die Vertraulichkeit verschlüsselter Daten und Kommunikation schützen. RSA, einer der am häufigsten verwendeten kryptographischen Algorithmen, könnte schon bald von Cyberkriminellen entschlüsselt werden, was zur Preisgabe vertraulicher Daten führen würde. Wann ein Quantencomputer in der Lage sein wird, aktuelle Verschlüsselungen zu entschlüsseln, ist ungewiss, aber Unternehmen machen sich zunehmend Sorgen über Cybersicherheitsangriffe mit der Bezeichnung „Hack now, Decrypt later". Eine kürzlich von Deloitte durchgeführte Umfrage ergab, dass über 50 %2 der Cyberexperten davon ausgehen, dass ihr Unternehmen durch einen derartigen Angriff gefährdet ist, bei dem böswillige Dritte verschlüsselte Daten stehlen und speichern, um sie zu entschlüsseln, sobald die Quantencomputertechnologie verfügbar ist.