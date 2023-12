Berlin (ots) - Technische Fach- und Führungskräfte sind gegenwärtig Mangelware -

umso wichtiger ist es, potenzielle Mitarbeiter für sich zu begeistern. Bashé

Gast ist Geschäftsführer der Stammgast Personal GmbH, die sich auf die

Vermittlung von qualifizierten Ingenieuren und Technikern für die Bereiche

Elektrotechnik, Automobil und Chemie spezialisiert hat. Wir haben uns bei ihm

erkundigt, warum er dort erfolgreich ist, wo die Personalabteilung scheitert.



Nach einer Erhebung des Vereins Deutscher Ingenieure e.V. (VDI) fehlen in

Deutschland aktuell mehr als 170.000 Ingenieure und Ingenieurinnen. Da ist es

kein Wunder, dass es den Personalabteilungen vieler mittelständischer

Unternehmen schwerfällt, geeignete Mitarbeiter zu finden - oder handelt es sich

um ein hausgemachtes Problem? "Wir möchten die Schwierigkeiten nicht kleinreden,

denn der Fachkräftemangel ist eine Realität", sagt Bashé Gast, Gründer und

Geschäftsführer der Stammgast Personal GmbH. "Allerdings spielt die Methodik

durchaus eine Rolle: Wer lediglich Jobportale, Zeitungsanzeigen und die eigene

Webseite zur Suche nutzt, wird heute kaum noch jemanden erreichen. Eine offene

Ingenieurstelle kostet ein Unternehmen 21.000 Euro pro Monat. Und was noch

schlimmer ist: Wird sie auf Dauer nicht besetzt, verbaut sich das Unternehmen

schlimmstenfalls seine Zukunft."





"Bei der gegenwärtigen Lage am Arbeitsmarkt, können wir nicht darauf warten,dass die Ingenieure zu uns kommen", fährt der Experte fort. "Wir müssen vielmehrden Kontakt zu den passenden Talenten suchen und sie von unserem Angebotbegeistern." Bashé Gast blickt auf mehr als sechs Jahre Erfahrung in derPersonalberatung zurück. Bevor er die Stammgast Personal GmbH gründete, war erfür Konzerne und mittelständische Unternehmen als Experte für Personalgewinnungtätig, wobei sein Schwerpunkt immer auf der Elektrotechnik, derAutomobilindustrie und der Chemie lag. Das Team der Stammgast Personal GmbHfindet passende Kandidaten für technische Positionen, unterstützt aber auch beider Besetzung von Schlüsselstellen in den Bereichen Controlling, Einkauf undLogistik. Dabei legt er besonderen Wert darauf, dass er Kandidaten undUnternehmen über den Zeitpunkt der Vertragsunterschrift hinaus begleitet.Wie die Stammgast Personal GmbH geeignete Kandidaten findetPersonalberatungen gibt es viele und die Erfahrungen der Unternehmen sind nichtimmer positiv. Oft entsteht der Eindruck, dass die Berater vor allem an der Höhedes Jahresgehalts interessiert sind, weil davon ihre Provision abhängt. "Das istletztendlich für das Unternehmen und den Arbeitnehmer schlecht", erklärt BashéGast. "Wir gehen die Sache anders an, indem wir in Erfahrung bringen, was hinter