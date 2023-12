Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wels (ots) - Immer mehr Menschen sehen in der Online-Welt die ideale Chance fürihren persönlichen Einstieg in die Selbstständigkeit - doch gerade der steigendeWettbewerb ist es, der ihre Träume nicht selten schnell zerschlägt. PatrickHofer, Geschäftsführer der Vinnit-X GmbH und erfahrenerOnline-Marketing-Experte, schafft hierbei Abhilfe und unterstützt seine Kundenauf Basis jahrelanger Erfahrung und eines soliden Netzwerks beim Aufbau ihresUnternehmens. Wie er dabei vorgeht, was hierfür nötig ist und welche Resultateer erzielt, erfahren Sie hier.Standortunabhängiges Arbeiten und vergleichsweise niedrige Einstiegskosten: Inihrem beispiellosen Aufschwung regen die Möglichkeiten der heutigen Online-Weltimmer mehr ambitionierte Menschen dazu an, ein eigenes Business zu etablieren -stets mit dem Ziel, sich ein zusätzliches Standbein aufzubauen, oder sich garfinanzielle und zeitliche Freiheit zu verschaffen. Der Weg zum Erfolg gestaltetsich allerdings nicht selten äußerst herausfordernd: So verlangt der intensivumkämpfte Markt nicht nur Engagement und Zeit, sondern insbesondere fundiertesWissen in Bereichen wie Online-Marketing und digitale Vertriebsprozesse. "Ohnederartige Grundlagen und geeignete Strategien werden angehende Selbstständigenicht nur einen schweren Start haben - vielmehr droht ihrem Vorhaben so einschnelles und endgültiges Ende", mahnt Patrick Hofer, Geschäftsführer derVinnit-X GmbH."Gerade für Neueinsteiger und Laien beginnt ein erfolgreicher Weg zurSelbstständigkeit mit der richtigen Unterstützung: Genau hier setzen wir an,indem wir unsere Partner mit umfassendem Wissen im Online-Marketing undeffizienten digitalen Vertriebsprozessen ausstatten", fügt der Marketing-Expertehinzu. Patrick Hofer, der selbst eine erfolgreiche Karriere als Unternehmer inverschiedenen Branchen vorweisen kann, hat seine Expertise durch praktischeErfahrungen aufgebaut: Seine frühe Selbstständigkeit und die Gründung eineseigenen Immobilienunternehmens waren dabei nur der Anfang seiner vielfältigenberuflichen Laufbahn. In den letzten Jahren hat er sich intensiv mit allenFacetten des Online-Marketings auseinandergesetzt und dadurch tiefgreifendesFachwissen erworben, welches er über die Vinnit-X GmbH mit bereits mehr als2.000 Partnern geteilt und sie dadurch zum gewünschten Erfolg geführt hat.Umfassende Schulungen und weitreichendes Netzwerk - der Weg zum Erfolg mit derVinnit-X GmbH"In der Zusammenarbeit mit unseren Partnern beschränken wir uns nicht nur aufoberflächliche Einzelheiten - vielmehr geht es uns darum, ihnen alle Facettendes Unternehmertums im Bereich Online-Business zu vermitteln, um sie langfristig