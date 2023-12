Kostenfallen beim Balkonbau Romy Bühner-Pohle und Alexander Pohle von der deinBalkon GmbH klären auf (FOTO)

Leipzig (ots) - Ob in der Stadt oder auf dem Land - ein Balkon kann eine

Immobilie und die Lebensqualität ihrer Bewohner enorm aufwerten. Romy

Bühner-Pohle und Alexander Pohle unterstützen Hausbesitzer dabei, sich diesen

Traum kostengünstig zu erfüllen. Als Gründer der deinBalkon GmbH verkaufen sie

Balkonbausätze aus hochwertigem Edelstahl, die auch ohne Vorerfahrung einfach

und sicher zu installieren sind. Hier erfahren Sie, welche Kostenfaktoren beim

Balkonbau entstehen und welche Variante für Hauseigentümer langfristig wirklich

am günstigsten ist.



Wer plant, am Eigenheim einen Balkon nachzurüsten, muss in der Regel mit hohen

Kosten rechnen - je nach Bauart und Größe reicht die Preisspanne bis weit über

20.000 Euro. Groß ist da die Versuchung, kurzerhand den billigsten Anbieter zu

beauftragen. Vermeintliche Sparangebote sind jedoch oftmals erheblich teurer,

als im Prospekt behauptet wird. "Oftmals sind unter anderem die Gerüstkosten

nicht im Katalogpreis inbegriffen. Gleichzeitig bestehen aber fast alle

Balkonbauer auf eine Gerüstmontage, selbst wenn diese nicht zwingend

erforderlich wäre", warnt Romy Bühner-Pohle, Gründerin der deinBalkon GmbH.