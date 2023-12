• In der Main Zone Hauptlagerstätte wurden direkt an der Erdoberfläche mehrere Gräben ("trenches") abgebaut und anschließend mit Schlitzproben ("channel samples") nach Gold und Silber analysiert.

• Erstaunlich ist, dass hohe Gold-Gehalte über lange Strecken an der Oberfläche vorkommen:

20 m @ 1,9 g/t Gold und 9 g/t Silber

14 m @ 1,9 g/t Gold und 9 g/t Silber inkl. 6 m @ 3,7 g/t Gold und 17 g/t Silber

22 m @ 0,5 g/t Gold und 14 g/t Silber

• Insgesamt wurden 36 Schlitzproben mit einer Gesamtlänge von 72 m abgeschlossen und einem Durchschnittsgehalt von 1,1 g/t Gold und 9 g/t Silber

• Die besten Abschnitte zeigten 2 m @ 6,6 g/t Gold und 36 g/t Silber

• Diese starke Ergebnisse werden in die erste Ressourcenschätzung einfliessen.

• Laut Pressemitteilung bereitet sich Tocvan nun auf ein Bohrprogramm vor, was ebenfalls in der kommenden Ressourcenschätzung berücksichtigt wird.

• Für das bevorstehende Bohrprogramm sind bereits 83 Bohrstandorte genehmigt.

• Am Montag berichtete Tocvan, dass eine überzeichnete Beteiligungsrunde i.H.v. $675.150 abgeschlossen wurde, sodass nun ausreichend Geld in der Kasse ist, um das Bohrprogramm durchzuführen. Diese Finanzierungsrunde wurde mit einem Aufschlag ("premium") auf den aktuellen Aktienkurs abgeschlossen, was ermutigend ist, denn meist werden Abschläge ("discountgs") von bis zu 25% gewährt. Dies zegt, dass Investoren wesentlich höhere Aktienkurse in den kommenden Monaten erwarten und bereit sind, mehr als den aktuellen Aktienkurs am Markt zu bezahlen.

• Tocvans CEO, Brodie Sutherland, kommentierte in der heutigen News, dass es an der Erdoberläche von Pilar noch enormes Ressourcenpotential für eine große Tonnage gibt und dass die Genehmigung der Minen-Entwicklung im Gange ist:

"Die Ergebnisse der Schlitzproben bei Pilar bestätigen erneut das hervorragende Potenzial für große Tonnagen an der Oberfläche. Diese Standorte waren die Quelle des jüngsten Großprobenmaterials, aus dem wir das erste produzierte Gold und Silber von Pilar gegossen haben. Weitere Arbeiten sind geplant, um zusätzliches Gewinnungspotenzial mit dem verbleibenden Großprobenmaterial zu evaluieren. Wir unternehmen weiterhin entscheidende Schritte in Richtung Ressourcenschätzung und Minen-Entwicklungsgenehmigung, während wir das zusätzliche Potenzial unseres nun erweiterten Pilar Projektgebiets evaluieren. 2024 wird unser bisher größtes Jahr sein, in dem wir wichtige Entwicklungsmeilensteine anvisieren."

Die vollständige Pressemitteilung (freie Übersetzung):

Tocvan veröffentlicht neue Gold-Silber-Schlitzproben-Ergebnisse von Pilar: 20 Meter mit 1,9 g/t Gold und 9 g/t Silber in der Main Zone

Highlights

• Übersichtsvideo

• Schlitzproben erzielen u.a.:

-- TR-2023-02: 20 m @ 1,9 g/t Gold und 9 g/t Silber

-- TR-2023-03: 14 m @ 1,9 g/t Gold und 9 g/t Silber inkl. 6 m @ 3,7 g/t Gold und 17 g/t Silber

-- TR-2023-01: 22 m @ 0,5 g/t Gold und 14 g/t Silber

• 36 Schlitzproben mit insgesamt 72 m Länge und einem Durchschnittsgehalt von 1,1 g/t Gold und 9 g/t Silber

• Gold-Gehalte bis zu 2 m @ 6,6 g/t; Silber-Gehalte bis zu 2 m @ 36 g/t

Calgary, Alberta – 12. Dezember 2023 – Tocvan Ventures Corp. (das "Unternehmen") (CSE: TOC; OTCQB: TCVNF; FSE: TV3), freut sich, die Ergebnisse der Graben-Schlitzproben ("trench channel samples") von seinem Pilar Gold-Silber-Projekt Pilar in Sonora (Mexiko) bekannt zu geben. Insgesamt 4 Gräben, die im Zuge der vor kurzem abgeschlossenen Großprobenentnahme angelegt wurden, wurden entlang der neuen Felswände in Abständen von 2 Metern mit Schlitzproben beprobt. Die Ergebnisse in 2 der Gräben der Main Zone ergaben übereinstimmende Gehalte mit dem bei der Großprobe berechneten Hauptgehalt, wobei der durchschnittliche Goldgehalt 1,9 g/t auf einer Gesamtlänge der Schlitzproben von 14 und 20 Metern betrug. Wie aus den Oberflächenkartierungen und den Untersuchungsergebnissen hervorgeht, sind alle Gräben für eine fortgesetzte Mineralisierung entlang ihrer jeweiligen Trends weiterhin offen. Die Ergebnisse werden zusammengestellt und zusammen mit den Bohrdaten für die erste Ressourcenschätzung für Pilar verwendet. Derzeit wird an der Evaluierung optimaler Bohrstandorte gearbeitet, um eine Ressourcenschätzung bei Pilar rasch voranzutreiben. Bei Pilar sind derzeit 83 Bohrlöcher genehmigt, die bei dieser Evaluierung helfen sollen. Im neuen Erwerbsgebiet, das an Pilar angrenzt, werden derzeit Bewertungsarbeiten durchgeführt, um die Zielgebiete für zusätzliches Ressourcenpotenzial zu priorisieren. Aktive Seifenbergbauaktivitäten haben neue Goldquellengebiete erschlossen, die sich über mehrere Kilometer erstrecken und nun alle vom Unternehmen kontrolliert werden. In diesen Gebieten wurden bisher noch keine Evaluierungsarbeiten durchgeführt, und aufgrund der Nähe zu Pilar werden sie zu einem Schwerpunkt für zukünftige Ressourcenerweiterungen.



Vollbild / Abbildung 1. Oberflächenbild des südlichen Abschnitts des Pilar Projekts mit den jüngsten Ergebnissen der Graben-Schlitzproben. Innerhalb des kürzlich erworbenen Grundstücks besteht zusätzliches Ressourcenpotenzial, wo entlang neuer Mineralisierungskorridore Seifenabbau betrieben wird.

"Die Ergebnisse der Schlitzproben bei Pilar bestätigen erneut das hervorragende Potenzial für große Tonnagen an der Oberfläche", sagte Brodie Sutherland, CEO. "Diese Standorte waren die Quelle des jüngsten Großprobenmaterials, aus dem wir das erste produzierte Gold und Silber von Pilar gegossen haben. Weitere Arbeiten sind geplant, um zusätzliches Gewinnungspotenzial mit dem verbleibenden Großprobenmaterial zu evaluieren. Wir unternehmen weiterhin entscheidende Schritte in Richtung Ressourcenschätzung und Minen-Entwicklungsgenehmigung, während wir das zusätzliche Potenzial unseres nun erweiterten Pilar Projektgebiets evaluieren. 2024 wird unser bisher größtes Jahr sein, in dem wir wichtige Entwicklungsmeilensteine anvisieren."

Diskussion der Ergebnisse

Die in der heutigen Pressemitteilung vorgestellten Ergebnisse der Schlitzproben stammen von freiliegenden Grabenschnittflächen nach der Entnahme von Sammelproben in 4 separaten Gräben auf dem Projekt. 3 Gräben (TR-2023-01 bis TR-2023-03) befinden sich im Bereich der Main Zone Lagerstätte. Ein Graben (TR-2023-07) befindet sich auf bei 4-T. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse findet sich in Tabelle 1. Tabelle 2 enthält eine Zusammenfassung der Gesamttonnen, die aus jedem Graben für die Großproben entnommen wurden. Ungefähr die Hälfte bzw. 700 Tonnen des Materials aus allen 4 Gräben wurde gemischt und für die erste Großprobe verwendet (Zusammenfassung in der Pressemitteilung vom 22. August 2023). Der für die Großprobe ermittelte Hauptgehalt ist mit den Gehalten vergleichbar, die in den Gräben TR-2023-02 und TR-2023-03 der Main fZone estgestellt wurden. Obwohl die Ergebnisse aus den Gräben TR-2023-01 und TR-2023-07 niedriger als erwartet ausfielen, ergaben die Schlitzroben, die vor der Großprobe an denselben Stellen durchgeführt wurden, höhere Ergebnisse mit bis zu 8,3 g/t Gold im Graben TR-2023-01 und 7,3 g/t Gold in TR-2023-07 (siehe Pressemitteilung vom 23. Februar 2023). Dies deutet auf Gehaltsschwankungen hin, die auf freiliegende hochgradige Adern und Strukturen während jeder Phase der Probenahme zurückzuführen sind. Der Gesamtgehalt scheint jedoch nach der Vermischung des Großprobenmaterials durchgehend über 1,8 g/t Giold zu liegen. Das verbleibende Großprobenmaterial wurde für die Evaluierung alternativer Gewinnungsmethoden, einschließlich Schwerkraft und Rührlaugung, auf Halde gelegt, die beide eine beträchtliche Steigerung des gewinnbaren Gold- und Silber-Gehalts des Materials bei Pilar gezeigt haben (siehe Pressemitteilung vom 11. April 2023). Das Unternehmen plant, diese Untersuchungen im Jahr 2024 fortzusetzen.



Vollbild / Tabelle 1. Ergebnisse der Schlitzproben aus dem Graben bei Pilar. Die 4 unten hervorgehobenen Gräben waren gemeinsam der Standort der nun abgeschlossenen Großprobe.



Vollbild / Tabelle 2. Ort und Gesamtgewicht des entnommenen und transportierten Materials für die vollständige Großprobe. Das Material der Großprobe war eine homogenisierte Mischung aus allen 4 Grabenstandorten.

Über das Pilar Projekt

Das Pilar Gold-Silber-Projekt hat vor Kurzem einige der besten Bohrergebnisse der Region geliefert. In Verbindung mit den ermutigenden Gold- und Silbergewinnungsergebnissen der metallurgischen Testarbeiten ist Pilar bestens aufgestellt, ein potenzieller kurzfristiger Produzent zu sein. Pilar wird als strukturkontrolliertes epithermales System mit niedriger Sulfidierung in Andesitgestein interpretiert. Drei Zonen mit Mineralisierung wurden durch historische Oberflächenarbeiten und Bohrungen im nordwestlichen Bereich des Konzessionsgebiets identifiziert und werden als die Main Zone, North Hill und 4-T bezeichnet. Die Trends der Main Zone und 4-T sind nach Südosten hin offen, und vor Kurzem wurden neue parallele Zonen entdeckt. Strukturmerkmale und Mineralisierungszonen innerhalb der Strukturen folgen einem Mineralisierungstrend, der gesamtheitlich betrachtet von Nordwesten nach Südosten verläuft. Die Mineralisierung erstreckt sich entlang eines 1,2 km langen Trends, wobei bisher nur die Hälfte dieses Trends durch Bohrungen erprobt wurde. Bis dato wurden mehr als 22.000 Bohrmeter absolviert.

Zu den Höhepunkten der Phase-3-RC-Bohrungen 2022 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

• 116,9 m mit 1,2 g/t Au, einschließlich 10,2 m mit 12 g/t Au und 23 g/t Ag

• 108,9 m mit 0,8 g/t Au, einschließlich 9,4 m mit 7,6 g/t Au und 5 g/t Ag

• 63,4 m mit 0,6 g/t Au und 11 g/t Ag, einschließlich 29,9 m mit 0,9 g/t Au und 18 g/t Ag

Zu den Höhepunkten der Phase-2-RC-Bohrungen 2021 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

• 39,7 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 1,5 m mit 14,6 g/t Au

• 47,7 m mit 0,7 g/t Au, einschließlich 3 m mit 5,6 g/t Au und 22 g/t Ag

• 29 m mit 0,7 g/t Au

• 35,1 m mit 0,7 g/t Au

Zu den Höhepunkten der Phase-1-RC-Bohrungen 2020 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

• 94,6 m mit 1,6 g/t Au, einschließlich 9,2 m mit 10,8 g/t Au und 38 g/t Ag

• 41,2 m mit 1,1 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 6,0 g/t Au und 12 g/t Ag

• 24,4 m mit 2,5 g/t Au und 73 g/t Ag, einschließlich 1,5 m mit 33,4 g/t Au und 1.090 g/t Ag

Zu den Höhepunkten der historischen Kern- und RC-Bohrungen über 15.000 m gehören:

• 61 m mit 0,8 g/t Au

• 16,5 m mit 53,5 g/t Au und 53 g/t Ag

• 13 m mit 9,6 g/t Au

• 9 m mit 10,2 g/t Au und 46 g/t Ag

Über Tocvan Ventures Corp.

Tocvan ist ein gut strukturiertes Explorationsentwicklungsunternehmen. Tocvan wurde gegründet, um den anhaltenden Abschwung im Sektor der Junior-Bergbauexploration auszunutzen, indem es Interessen an Gelegenheiten identifiziert und verhandelt, bei denen das Management der Meinung ist, dass es auf früheren Erfolgen aufbauen kann. Tocvan hat ungefähr 41,7 Millionen ausstehende Aktien und verdient zu 100 % an zwei aufregenden Gelegenheiten in Sonora, Mexiko: dem Gold-Silber-Projekt Pilar und dem Gold-Silber-Projekt El Picacho. Das Management ist der Ansicht, dass beide Projekte eine enorme Chance zur Schaffung von Shareholder Value darstellen.

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Die Kanalproben wurden zur Probenaufbereitung an ALS Limited in Hermosillo, Sonora, Mexiko, und zur Analyse an das ALS-Labor in North Vancouver geschickt. Die Einrichtungen von ALS Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Gold wurde mittels einer 50-Gramm-Nominalgewicht-Brandprobe mit Atomabsorptionsspektroskopie-Abschluss analysiert. Grenzwerte für Gold (>10 g/t) wurden mittels einer Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss analysiert. Silber und andere Elemente wurden mittels eines viersäurigen Aufschlusses mit ICP-Abschluss analysiert. Analysen, die den Grenzwert für Silber überschreiten (>100 g/t), wurden mittels eines viersäurigen Erzaufschlusses mit ICP-AES-Abschluss erneut untersucht. Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenzproben und Leerproben, wurden systematisch in den Probenstrom eingefügt und im Rahmen des robusten Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Brodie A. Sutherland, P.Geo., CEO von Tocvan Ventures Corp. und eine qualifizierte Person ("QP") gemäß Canadian National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Quelle: https://www.accesswire.com/816383/tocvan-releases-new-gold--silver-cha ...

Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 42.339.441

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,415 CAD (12.12.2023)

Marktkapitalisierung: $18 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,283 EUR (13.12.2023)

Marktkapitalisierung: €12 Mio. EUR

Kontakt



www.rockstone-research.com

Tocvan News-Disclaimer: Brodie A. Sutherland, P.Geo., CEO von Tocvan Ventures Corp. und eine qualifizierte Person ("QP") gemäß Canadian National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt. Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", die unter anderem Aussagen zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen enthalten können, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet oder voraussieht. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören auch Aussagen über die Verwendung der Erlöse aus der Emission. Solche zukunftsgerichteten Informationen sind oft, aber nicht immer, an der Verwendung von Wörtern und Phrasen wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Phrasen zu erkennen, oder sie besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", auftreten oder erreicht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen und alle Annahmen, auf denen sie beruhen, werden in gutem Glauben gemacht und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung hinsichtlich der Richtung unseres Geschäfts wider. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit dem spekulativen Charakter des Geschäfts des Unternehmens, dem Entwicklungsstadium des Unternehmens und der finanziellen Lage des Unternehmens. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Rockstone Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Tocvan Ventures Corp. und wird für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung bezahlt. Obwohl der Autor nicht direkt vom Unternehmen beauftragt und bezahlt wird, so findet eine Bezahlung von Dritten statt, sodass insgesamt mehrere Interessenkonflikte vorherrschen. Die hiesigen Ausführungen sollten somit nicht als Kaufempfehlung oder sonst wie als Handlungsempfehlung gewertet werden, sondern als Werbung. Einstige Profite sind keine Garantie für zukünftige Profite. Es wird empfohlen, dass Sie sich bei Investitionen immer der Hilfe von ausgebildeten und rechtlich eingetragenen Finanzberatern bedienen oder sich entsprechend Ihrem persönlichen Finanzhintergrund individuell beraten lassen. Vor einer Investition ist es empfehlenswert, genau festzulegen, welche Finanzziele Sie verfolgen, diese dann nach Relevanz einzuordnen, um dann festzustellen, welches Risiko Sie bereit sind, einzugehen, sodass alsdann ein vollständiger Finanzplan von einem anerkannten Finanzberater erstellt werden kann. Bitte holen Sie sich vor einer Investition zwingend einen solchen Finanzberater zur Seite und lesen Sie den vollständigen Disclaimer auf der Webseite von Rockstone Research.