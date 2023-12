MOËT & CHANDON UND ROGER FEDERER PRÄSENTIEREN EINEN KURZFILM, BEI DEM ENERGIE, VORFREUDE UND VERGNÜGEN DIE HAUPTZUTATEN FÜR EIN GANZ BESONDERES DINNER SIND

In der Produktion bietet Markenbotschafter Roger Federer als perfekter Gastgeber einen exklusiven Einblick in die Vorbereitungen seiner Party, wobei er die Rituale der französischen Art de vivre von Moët & Chandon mit sportlicher Souveränität meistert.

PARIS, 13. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Moët & Chandon freut sich, einen Kurzfilm im festlichen Ambiente und voller Joie de vivre vorstellen zu dürfen, mit Roger Federer, dem langjährigen Markenbotschafter des Hauses, in der Hauptrolle. Das Video zeigt die Abenteuer des legendären Sportlers bei der Organisation eines exquisiten Dinners à la Moët. Dabei wird er von Freunden des Champagnerhauses aus Bereichen begleitet, in denen Moët & Chandon seit jeher eine wesentliche Rolle spielt: Sport, Fashion, Film, Gastronomie und Önologie.

Um die Multimedia-Pressemitteilung aufzurufen, klicken Sie bitte auf:

https://www.multivu.com/players/uk/9234151-moet-chandon-roger-federer-present-short-movie/

Roger Federer weiss, dass Timing alles ist. Im Countdown bis zum Eintreffen der Gäste verfolgen wir einen perfekten Ablauf kleiner, aber wichtiger Handgriffe, die für einen perfekten Abend voller Spass und Freude (und ein wenig Tanz) im Kreise seiner Freunde sorgen: Coco Rocha, kanadisches Modell und Nachwuchsförderin, Lashana Lynch, britische Schauspielerin und BAFTA-Gewinnerin, Yannick Alléno, mit mehreren Michelin-Sternen ausgezeichneter Koch und Botschafter von Moët & Chandon, sowie Kellermeister Benoît Gouez. Sie und andere Gäste umringen ihren aufmerksamen Gastgeber, um mit ihm anzustossen – ein letztes zauberhaftes Ritual, ganz im Sinne der französischen Art de vivre.

Französische Rituale

Bei einem eleganten Dinner à la française sind Rituale von grosser Bedeutung. Roger muss die Checkliste Punkt für Punkt abarbeiten, als er in seinen Smoking schlüpft und loslegt. Ein Kampf gegen die Zeit beginnt. Während die Gäste ihre liebevoll handgeschriebenen Einladungen öffnen, sind in Rogers französischem Zuhause die Vorbereitungen bereits in vollem Gange. In der Küche perfektioniert Sternekoch und Botschafter des Hauses Yannick Alléno seine kulinarischen Köstlichkeiten bis ins kleinste Detail, während Benoît Gouez, Kellermeister von Moët & Chandon, die passenden Champagner zu den Speisen auswählt. Der Tisch ist nahezu meisterhaft gedeckt, während Coco Rocha umherflitzt und dafür sorgt, dass jedes Detail stimmt. Unterdessen ist Lashana Lynch damit beschäftigt, Party- und Abschiedsgeschenke zu verpacken.