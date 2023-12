Geplante Freigabe von EU-Gelder für Ungarn erzürnt Fraktionsspitzen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Vorsitzenden der vier größten Fraktionen im Europaparlament werfen der EU-Kommission von Ursula von der Leyen vor, zu Unrecht die Freigabe eingefrorener EU-Gelder für Ungarn zu planen. Aus Sicht des Parlaments seien die Voraussetzungen für Zahlungen bislang nicht erfüllt, heißt es in einem Brief, den am Mittwoch unter anderem der deutsche CSU-Politiker und EVP-Fraktionschef Manfred Weber unterschrieb. Die Regeln sähen vor, dass Gesetzesänderungen zur Beseitigung von Mängeln im Justizwesen auch angewendet werden müssten. Dies könne aber nicht vor dem 10. Januar des kommenden Jahres beurteilt werden.

Als Grund nennen die Fraktionsvorsitzenden von EVP, Sozialdemokraten Liberalen und Grünen den noch bis dahin laufendenden Auswahlprozess zur Besetzung des Nationalen Justizrats in Ungarn. Es habe bereits in der Vergangenheit Hinweise darauf gegeben, dass die Entscheidungsfindung nicht unabhängig von den Interessen der Regierung sei, kritisieren sie in dem an von der Leyen persönlich adressierten Brief.