Neutraubling (ots) - Alexander Baumer hat als gelernter Malermeister undGeschäftsführer zweier Unternehmen die Herausforderungen für Handwerksbetriebeerkannt. Seine Lösung: Social-Media-Marketing. In Zeiten spärlicherNeukundenanfragen setzt er mit seiner Baumer Marketing & Consulting GmbH aufinnovative Strategien, um Betrieben mehr Sichtbarkeit im Netz zu verschaffen.Wie seine Kunden durch geringes zeitliches und finanzielles Investment inkürzester Zeit zahlreiche Neukunden erreichen und weshalb es so wichtig ist,jetzt ins digitale Marketing einzusteigen, erfahren Sie hier.In einer Zeit, in der Social-Media-Marketing als unverzichtbare Komponente fürden Geschäftserfolg gilt, stehen Handwerksbetriebe vor der Herausforderung,diese Marketingstrategie effektiv zu nutzen. Oftmals fehlt es an Zeit undKnow-how, um sich von traditionellen Werbemaßnahmen zu verabschieden - bis jetztwar das schließlich auch nicht notwendig, da die meisten Betriebe mitzahlreichen Anfragen rechnen konnten. "Der Markt hat sich gewandelt - aufgrundder aktuellen wirtschaftlichen Situation gehen die Neukundenanfragen deutlichzurück. Viele Betriebe versuchen sich dann an Flyern, die sie in tausendfacherAusführung drucken lassen und im schlimmsten Fall aufgrund des hohenZeitaufwands noch nicht einmal verteilen können", erklärt Alexander Baumer,Geschäftsführer von Baumer Marketing & Consulting GmbH. "Niemand hat mehr Zeitfür aufwendiges und veraltetes Marketing - es heißt jetzt, sich in neue Gewässervorzuwagen.""Wir schaffen für unsere Kunden durch innovatives und erfolgreichesSocial-Media-Marketing mehr Sichtbarkeit im Netz", erklärt der Experte weiter.Als erfahrener Maler hat er sich mit seinem Team auf ebendiese Malerbetriebefokussiert. "Wir wissen, wie durchgetaktet und hektisch der Betriebsalltag inMaler- und Handwerksbetrieben sein kann", erklärt er. "Dementsprechend bietenwir unseren Kunden ein Komplettpaket an und übernehmen sämtlicheMarketing-Maßnahmen, um ihnen im Werbebereich die Last von den Schultern zunehmen." Alexander Baumer profitiert selbst von seinem Marketing-Geschick: Nebenseiner Tätigkeit als Geschäftsführer bei Baumer Marketing & Consulting GmbHleitet er erfolgreich die Lamurista GmbH, die seit Jahren mit ihrem effektivenund kreativen Marketing überzeugt. "Durch Lamurista ist überhaupt erst die Ideezu einer eigenständigen Marketing-Agentur entstanden. Unsere Lamurista Kundenwaren von unserem Werbekonzept so angetan, dass sie uns gebeten haben, sie auch