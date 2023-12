Dukosi beruft Dr. Anna Stefanopoulou und Stefan Juraschek in das Technical Advisory Board

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Edinburgh, Schottland (ots/PRNewswire) - Die Professorin an der Universität vonMichigan und der langjährige ehemalige Manager der BMW Group unterstützen denPionier der Chip-on-Cell-Technologie mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung in denBereichen Automobilelektronik sowie Batteriemodellierung und -steuerung.Das Technologieunternehmen Dukosi Ltd, das die Performance, Sicherheit undNachhaltigkeit von Batteriesystemen revolutioniert, gab heute die Aufnahme vonDr. Anna Stefanopoulou, William Clay Ford-Professorin für Technologie im BereichMaschinenbau an der Universität von Michigan, und Stefan Juraschek, langjährigerehemaliger Manager der BMW Group, in das Technical Advisory Board(TAB) vonDukosi bekannt, dem seit Kurzem bereits Bob Gaylen angehört. Stefan Juraschekverfügt über jahrzehntelange Führungserfahrung im Bereich Forschung undEntwicklung (F&E) für elektrische/elektronische Produkte und Prozesse derglobalen Automobilmarke. Dr. Stefanopoulou ist eine renommierte Forscherin aufdem Gebiet der elektrochemischen Prozesse. Sie besitzt ein umfangreichesFachwissen im Bereich der Batteriemodellierung und -steuerung, um die Sicherheitvon Batteriesystemen, die in der Elektromobilität und Energiespeicherung zumEinsatz kommen, zu verbessern. Dukosi ernannte zudem Joel Sylvester, Gründer undCTO von Dukosi, zum Vorsitzenden des Technical Advisory Board."Wir freuen uns, Anna und Stefan im Technical Advisory Board von Dukosi begrüßenzu dürfen", so Mark Pinto, Geschäftsführer (CEO) von Dukosi. "In der Industriesind Batterien mit immer höherer Energiedichte auf dem Vormarsch. Annastiefgreifendes Verständnis der Batteriechemie und -modellierung wird uns dabeihelfen, unsere Produkt-Roadmap für Cell Monitoring Solutions zu entwickeln, dieeine beispiellose Sicherheit bieten. Stefans umfangreiche Erfahrung in derLeitung von F&E-Programmen bei der BMW Group ergänzt die Expertise des TechnicalAdvisory Board mit Know-how aus mehr als 30 Jahren Tätigkeit in denEntwicklungsprogrammen des deutschen multinationalen Herstellers vonLuxusfahrzeugen. Anna und Stefan sind nicht nur in Industrie und Forschungbekannt und respektiert, sondern teilen auch unser Engagement für dieElektromobilität der Zukunft und den Aufbau einer zirkulären und nachhaltigenBatterie-Wertschöpfungskette."Stefan Juraschek ist seit über 30 Jahren in der Automobilindustrie tätig undverfügt über langjähriges Fachwissen in der Konzeption und Entwicklungelektrischer und elektronischer Systeme für verschiedene Fahrzeugprogramme beider BMW Group. Im Laufe seiner Karriere bei BMW war er für die Entwicklung vonbatterie-elektrischen und hybrid-elektrischen Antriebssträngen und den