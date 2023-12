Loop Industries gibt bekannt, dass sein markengeschütztes PET-Harz Loop(TM) die Anforderungen für Verpackungsanwendungen in der Pharmaindustrie erfüllt

MONTREAL, QC / ACCESSWIRE / 13. Dezember 2023 / Loop Industries, Inc. (Nasdaq:LOOP) (das „Unternehmen“ oder „Loop“), ein Unternehmen für saubere Technologien, dessen Ziel darin besteht, eine Kunststoff-Kreislaufwirtschaft durch die Herstellung von zu 100 % recyceltem Polyethylenterephthalat („PET“) und Polyesterfasern zu beschleunigen, gab heute bekannt, dass sein PET-Harz Loop getestet wurde und für den Einsatz in Verpackungsanwendungen in der Pharmaindustrie geeignet ist.

Die strengen Anforderungen und Normen der United States Pharmacopeia (USP <661.1>, Plastic Materials of Construction) und der European Pharmacopeia (Ph.Eur. 3.1.15, Polyethylene Terephthalate for Containers for Preparations not for Parenteral Uses) stellen sicher, dass die in pharmazeutischen Verpackungen verwendeten Materialien ein hohes Maß an Integrität aufweisen und die Sicherheit und Wirksamkeit der darin enthaltenen Produkte nicht beeinträchtigen. Die Testergebnisse eines globalen Marktführers im Bereich Labortests bestätigen, dass das PET-Harz von Loop diese Anforderungen erfolgreich erfüllt und neue Möglichkeiten für nachhaltige Verpackungslösungen in der Pharmaindustrie eröffnet.

Die Pharmaindustrie erkennt zunehmend, wie wichtig es ist, nachhaltige Verfahren und Materialien einzusetzen, um die Umweltbelastung zu reduzieren. Das zu 100 % recycelte PET von Loop kann Pharmaunternehmen mit einer nachhaltigen Verpackungsalternative unterstützen und die steigende Nachfrage nach umweltfreundlichen Lösungen in der Branche decken.

Abgesehen von pharmazeutischen Verpackungsanwendungen eignet sich das PET-Harz Loop auch für Lebensmittelverpackungen, Kosmetikverpackungen und Polyesterfaser-Textilanwendungen.

„Unsere Infinite Loop-Technologie recycelt PET- und Polyesterfaserabfälle niedrigster Qualität zu 100 % recyceltem PET-Harz höchster Reinheit, das die strengen Standards der pharmazeutischen Industrie erfüllt“, sagte Adel Essaddam, Vice President of Science and Innovation. „Das PET-Harz Loop schafft eine Zirkularität für minderwertige Abfälle bei gleichzeitiger Reduzierung der Treibhausgasemissionen und kann im Vergleich zu neuem, aus fossilen Brennstoffen hergestelltem PET bis zu 360.000 t CO2 pro Jahr einsparen1“, fügte er hinzu.