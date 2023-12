Tesla hat im November 82.432 Fahrzeuge in China verkauft, was einem Rückgang von 17,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Dies ist der größte Einbruch der Verkaufszahlen seit fast einem Jahr. Dennoch stiegen die Auslieferungen im Vergleich zum Oktober 2023 um 14,3 Prozent. Dies wirft Fragen auf, ob das globale Auslieferungsziel von 1,8 Millionen Fahrzeugen für 2023 erreicht werden kann. Tesla muss im laufenden Quartal weltweit 477.000 Fahrzeuge ausliefern, um dieses Ziel zu erreichen. Elon Musk äußerte jedoch Bedenken, dass das Ziel, die jährlichen Auslieferungen um 50 Prozent zu steigern, möglicherweise nicht mehr realistisch ist. Der Marktanteil von Tesla in China sank im Oktober 2023 von 8,7 Prozent auf 5,78 Prozent, während die Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen in China ein neues Rekordhoch erreichten. Trotz der wachsenden Konkurrenz, insbesondere von chinesischen Unternehmen, plant Tesla, am chinesischen Markt festzuhalten und in den Bereichen Energiespeicherung und künstliche Intelligenz aktiv zu sein.