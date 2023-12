Der Circularity Code. Wie die Digitalisierung bei der Plastikwende hilft...und wie nicht (FOTO)

Mannheim/Berlin (ots) - Die Technologie ist vorhanden. An der notwendigen

Kooperationsbereitschaft, sie konsequent für einen ressourcenschonenden Umgang

mit Kunststoffen zu nutzen, muss noch gearbeitet werden. So lautet das zentrale

Ergebnis des neuen POLYPROBLEM-Reports der gemeinnützigen Röchling Stiftung und

des Beratungshauses WIDER SENSE.



Mit zahlreichen Experteninterviews geht die Studie mit dem Titel "Der

Circularity Code" der Frage auf den Grund, wie stark digitale Innovationen zum

Kampf gegen den Plastikmüll beitragen. Dabei war es dem Autorenteam wichtig,

alle relevanten Sektoren und alle Teile der Wertschöpfungskette zu beleuchten:

von der digitalen Unterstützung beim Design, über die ökologische

Gesamtbewertung von Verpackungen und dem digitalen Produktpass bis hin zu neuen,

digitalen Möglichkeiten in der Abfallwirtschaft und im Recycling.