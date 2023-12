NEW YORK (dpa-AFX) - Wenige Stunden vor der letzten Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed in diesem Jahr haben sich die Anleger an der Wall Street zurückgehalten. Am Mittwoch im frühen Handel zeigte sich der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial mit minus 0,02 Prozent auf 36 568,83 Punkte kaum verändert. Der marktbreite S&P 500 kam mit plus 0,05 Prozent auf 4646,20 Punkte ebenfalls kaum vom Fleck. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um moderate 0,18 Prozent auf 16 383,90 Zähler zu.

