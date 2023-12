Bestens vorsorgen mit der BKV Ralf Willems von der CORRIGO AG zeigt, worauf bei der Einrichtung einer betrieblichen Krankenversicherung zu achten ist (FOTO)

Kaisersesch (ots) - Vorsorgeexperte Ralf Willems ist Gründer und Vorstand der

CORRIGO AG und Autor eines Ratgebers zur Optimierung von Versicherungen. Seine

Beratung ist darauf ausgerichtet, Policen zu durchleuchten und Versicherte so

dabei zu unterstützen, ihre Beiträge bei gleichem oder besserem Leistungsumfang

dauerhaft zu reduzieren. Im Folgenden geht er auf die Vorteile einer

betrieblichen Krankenversicherung ein und gibt Tipps, wie Arbeitgeber eine

solche einrichten sollten.



Arbeitgeber, die überlegen, ihren Beschäftigten etwas Gutes zu tun und sie so

emotional an den Betrieb zu binden, stoßen meist schnell auf die Option einer

betrieblichen Krankenversicherung. Mit einer solchen ist es nicht nur möglich,

bereits mit geringem Investment einen großen Mehrwert zu bieten - auch die

eigenen Betriebskosten können dadurch gesenkt werden. Es gibt jedoch erhebliche

Unterschiede zwischen einzelnen Versicherern. "Arbeitgeber sind nicht selten

durch die Fülle und Ausrichtung der Angebote überfordert. Zum Beispiel gestalten

sich je nach Versicherer Leistungsumfang und Leistungsgrenzen komplett anders",

erklärt Ralf Willems, Gründer und Vorstand der CORRIGO AG.