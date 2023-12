Verschenktes Potential beim Recruiting - Experte verrät, wo Autohäuser gute Bewerber verlieren (FOTO)

Münster (ots) - Laut einer aktuellen Studie von CleverConnect befindet sich

jeder sechste Berufstätige aktiv auf Jobsuche und ein Drittel sieht sich nach

neuen Möglichkeiten um. Daher scheint es paradox, dass Autohäuser noch immer

Schwierigkeiten haben, qualifizierte Mitarbeiter zu finden.



"Autohäuser nutzen noch immer die falschen Methoden, um Mitarbeiter zu finden -

die Chancen, die moderne Technologien bieten, bleiben meiner Erfahrung nach

leider oft ungenutzt", erklärt Sascha Röwekamp, ehemaliger Vertriebsleiter einer

großen Autohandelsgruppe und jetziger Berater für Mitarbeitergewinnung mit KI.

Wo Autohäuser gute Bewerber verlieren, verrät er in diesem Artikel.





Die Zielgruppe wird nicht erreichtViele Autohäuser setzen bei der Mitarbeitersuche immer noch ausschließlich aufJobportale im Internet. Aufgrund der aktuellen, annähernden Vollbeschäftigungsind dort allerdings kaum qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Vielmehr mussdavon ausgegangen werden, dass Fachpersonal bereits in einer Anstellung ist undnicht aktiv nach einem neuen Arbeitsplatz sucht. Hinzu kommt, dass man sich aufdem großen Arbeitgebermarkt auf solchen Portalen kaum von der Konkurrenz abhebt- schon im ersten Schritt ist es daher nahezu unmöglich, potenzielle Mitarbeiterdort zu erreichen. Stattdessen müssen passende Mitarbeiter auf geeignetenKanälen davon überzeugt werden, dass sie von einem Arbeitgeberwechselprofitieren würden.Unternehmen heben sich nicht von der Konkurrenz abEin geeigneter Kanal scheint vielen Autohäusern Social Media zu sein. Doch derSchein trügt. Denn beim Thema Social Recruiting gilt dasselbe wie beiJobportalen. Wenn ein Interessent einmal auf eine Jobanzeige klickt, wird diesvom Algorithmus erkannt und in der Folge werden ihm zahlreiche Jobangeboteausgespielt. Das führt dazu, dass man als Autohaus in der Masse von Jobanzeigenuntergeht. Noch schlimmer wird es, wenn man auf unpersönliche 08/15-Anzeigen miteinfallslosen Fotos setzt. Dementsprechend ist Social Recruiting auch nicht derrichtige Weg, um die passende Zielgruppe zu erreichen. Und selbst wennUnternehmen über diese Methode Interessenten überzeugen können, scheint es, alswürden sie spätestens im Bewerbungsprozess abgeschreckt.Denn zahlreiche Autohäuser haben den Absprung von kompliziertenBewerbungsverfahren nicht geschafft. So finden Bewerber beispielsweise schlechteKarriereseiten vor oder zu hohe Eintrittshürden. Von einem potenziellen Bewerberverlangen viele noch eine komplette Bewerbungsmappe mit Anschreiben, Lebenslaufund vielleicht sogar einem Motivationsschreiben. Die Erstellung dieserUnterlagen ist jedoch zeitaufwendig. Ein Arbeitnehmer, der sich aktuell in einerAnstellung befindet und dort im Großen und Ganzen zufrieden ist, der sicheigentlich nur aus Neugierde umsieht, was der Arbeitsmarkt gerade zu bieten hat,der wird diesen Aufwand nicht betreiben. Entweder bleibt er bei seinemArbeitgeber oder er bewirbt sich bei der Konkurrenz, wo die Eintrittshürdengeringer sind. Auch werden die Vorteile der Unternehmen viel zu oft nicht klarkommuniziert. Da ist es kaum verwunderlich, dass potenzielle Arbeitnehmer erstgar nicht über einen Wechsel nachdenken. Was all diese Methoden vereint, ist:Die Zielgruppe wird nicht im Herzen abgeholt.Die Lösung: Recruiting mithilfe von KIUm endlich aus dem Teufelskreis zu entkommen, haben Sascha Röwekamp undConstantin Michel einen neuen Weg eingeschlagen. Dazu machen sie sich dieVorteile künstlicher Intelligenz zunutze. Der KI-gestützte Algorithmus, mit demdie HAIAR® GmbH arbeitet, analysiert die angestrebte Zielgruppe bis ins Detail.Dadurch können sämtliche Maßnahmen genau auf deren Bedürfnisse abgestimmtwerden. Im Gegensatz zum planlosen Recruiting, wie es bei unpersönlichenStellenanzeigen der Fall ist, werden Interessierte genau dort abgeholt, wo siegerade stehen. Dadurch werden sowohl mehr als auch besser geeignete Bewerberrekrutiert.Über Sascha Röwekamp und Constantin Michel:Sascha Röwekamp ist der Geschäftsführer der HAIAR® GmbH, mit der er sich auf dieBekämpfung des Fachkräftemangels in der Automobilbranche spezialisiert hat. Erist Vertriebs-und Marketingexperte der deutschen Automobilbranche mit über 20Jahren Erfahrung in der Branche. An seiner Seite steht Co-GeschäftspartnerConstantin Michel. Der studierte Wirtschaftsinformatiker von der renommiertenUniversität Münster bringt mit seinen 22 Jahren und Teil der Generation Zaußerdem fundierte Kenntnisse für neuronale Netze und KI mit. Die HAIAR® GmbHsetzt bewusst nicht auf übliche Methoden im Recruiting, sondern auf eine mitkünstlicher Intelligenz gestützte Technologie. Weitere Informationen unter:https://www.haiar.de/Pressekontakt:HAIAR GmbHVertreten durch: Sascha Röwekamp, Constantin MichelWebseite: https://www.haiar.deE-Mail: mailto:info@haiar.dePressekontakt:Ruben Schäfermailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/171955/5671567OTS: HAIAR GmbH