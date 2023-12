Landkreis Greiz in Thüringen führt offiziell Bezahlkarten für Asylsuchende ein (FOTO)

- Kartenlösung von givve® setzt sich gegen mehrere Mitbewerber durch

- Ausgabe der Karten in Greiz läuft bereits

- Mindeststandards und bundeseinheitliche Lösung sind das Ziel



Seit dem 1. Dezember 2023 konnten ausgewählte Asylsuchende im Thüringer

Landkreis Greiz ihre Geldleistungen statt in bar per Prepaid-Mastercard

beziehen. Dabei standen vor allem Aufwand und Nutzen für Verwaltung und

Kartennutzer:innen im Fokus und wurden analysiert. Das Münchner Unternehmen

® überzeugte in der Testphase gegenüber den Mitbewerbern

und ist nun offizieller Partner für Bezahlkarten im Landkreis. Die schrittweise

Einführung der Karten für alle Asylbewerber im Landkreis erfolgt bereits.