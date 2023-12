Seite 2 ► Seite 1 von 2

Freiberg am Neckar (ots) - Fahrerlose Transportsysteme bieten Unternehmenmehrere attraktive Vorteile - doch für die korrekte Umsetzung braucht eserfahrene Experten. Ebensolche sind auch Markus Zipper und Volker Single, diegemeinsam die ProLog Automation GmbH & Co. KG mit Sitz in Freiberg am Neckarführen. Als diese unterstützen sie produzierende Unternehmen bei der Planung undUmsetzung von fahrerlosen Transportsystemen. Dabei bieten sie ihren Kunden einRundum-sorglos-Paket für die Realisierung einer bedarfsgenauen Intralogistik mitmobiler Robotik. Was es dazu braucht, erfahren Sie hier.Fahrerlose Transportsysteme, kurz FTS, sind dafür bekannt, die Effizienz ineinem Unternehmen nachhaltig zu steigern. Zugleich verbessern sie die Sicherheitund das Betriebsergebnis. Wenig verwunderlich also, warum immer mehr Betriebeüber eine Integration nachdenken. FTS bieten ihnen schließlich überzeugendeWettbewerbsvorteile, vor allem auch in Zukunft. So hoch der Bedarf in derProduktion oder im Lagerbetrieb jedoch auch sein mag: Die Realisierung einesFTS-Projekts ist keine Kleinigkeit. Vielmehr hängt der technische undwirtschaftliche Erfolg von den richtigen Schritten zum richtigen Zeitpunkt ab -und von der passenden Unterstützung. "Unternehmen, die hier unüberlegt handeln,laufen Gefahr, wertvolles Potenzial liegenzulassen", mahnt Markus Zipper,geschäftsführender Gesellschafter der ProLog Automation GmbH & Co. KG."Fahrerlose Transportsysteme bringen ein erhebliches Potenzial mit, umsowichtiger ist es, ihre Planung und Umsetzung korrekt durchzuführen", so derUnternehmer weiter. Gemeinsam mit Volker Single unterstützt er produzierendeUnternehmen genau dabei. Beim Marktführer für FTS Dienstleistungen erhaltenUnternehmen genau die Unterstützung, die sie für die Umsetzung komplexerFTS-Projekte benötigen. Hierzu gehört etwa, die korrekte Reihenfolge bei derRealisierung der Automatisierung festzulegen. Darüber hinaus bringen dieFTS-Experten aus Freiberg am Neckar alle notwendigen Dokumente undpraxiserprobtes FTS-Fachwissen in die Unternehmen mit. Auf dieser Grundlagekönnen in Bezug auf fahrerlose Transportsysteme schnell und einfach dierichtigen Entscheidungen getroffen werden. Was es dabei außerdem zu beachtengilt und wie die Implementierung der FTS gelingt, hat Markus Zipper im Folgendenzusammengefasst.Schritt 1: Die technische und wirtschaftliche Machbarkeit prüfenIm ersten Schritt müssen Unternehmen prüfen, ob ein FTS für sie überhauptumsetzbar ist. In der Produktion oder Logistik kann genau das Gegenteil der Fallsein. Daher sollte ein idealerweise herstellerunabhängiger Experte abklären,welche technischen Anforderungen und Herausforderungen im eigenen Betrieb