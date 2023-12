Das dänische Pharmaunternehmen Zealand Pharma hat dieses Jahr einen Aktienanstieg von 63 Prozent an der Kopenhagener Börse verzeichnet und damit den lokalen Giganten Novo Nordisk übertroffen, dessen Kursgewinn bei 40 Prozent lag. Zealand arbeitet an einem Mittel gegen Übergewicht, das auf einem Amylin-Analogon basiert, im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern, die auf das GLP-1-Hormon setzen. Dies könnte ein wichtiger Treiber für die Aktie sein, auch wenn das Produkt noch in einem frühen Stadium ist. Analysten prognostizieren, dass Zealand auch im Jahr 2024 eine bessere Performance als Novo zeigen könnte. Ein weiterer möglicher Treiber könnte die baldige Aufnahme in den Stoxx-Europe-600-Index sein. Zealand hat vier Kandidaten in seiner Pipeline, darunter Survodutide, das in Zusammenarbeit mit Boehringer Ingelheim entwickelt wird. Der Markt für Adipositas-Medikamente könnte bis 2030 auf 80 Milliarden US-Dollar anwachsen und mehr Platz für kleinere Konkurrenten wie Zealand bieten.