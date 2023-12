FendX schließt mit McMaster eine Forschungskooperationsvereinbarung für die Entwicklung einer Katheterbeschichtung auf Basis seiner Nanotechnologie

OAKVILLE, ONTARIO - 13. Dezember 2023 / IRW-Press / FendX Technologies Inc. (CSE: FNDX, OTCQB: FDXTF, FWB: E8D) (das „Unternehmen“ oder „FendX“), ein Nanotechnologieunternehmen, das Oberflächenschutzbeschichtungen entwickelt, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 12. Dezember 2023 eine Forschungskooperationsvereinbarung (Collaborative Research Agreement/„CRA“) mit der McMaster University („McMaster“) unterzeichnet hat, in welcher die Einzelheiten des Forschungs- und Entwicklungsplans für die Herstellung einer Katheterschutzbeschichtung unter Einsatz der unternehmenseigenen Nanotechnologie festgelegt sind. Die Lizenzvergabe für diese Nanotechnologie erfolgte über eine Lizenzvereinbarung zwischen dem Unternehmen und McMaster vom 5. Februar 2021 in der derzeit gültigen Fassung.

Dr. Carolyn Myers, die als President und CEO von FendX verantwortlich zeichnet, meint dazu: „Wir sind begeistert von der Möglichkeit, unter Einsatz unserer Nanotechnologie eine Beschichtung für Katheter zu entwickeln, die aus unserer Sicht die Verstopfung von Kathetern durch Blutgerinnsel oder bakterielle Biofilme verringern wird. Bereits im Rahmen der ersten Arbeiten konnte McMaster eine signifikante Abnahme der Anhaftung von Bakterien und Blut nachweisen, was möglicherweise der Bildung von bakteriellen Biofilmen oder Blutgerinnseln entgegenwirken könnte. Unser Ziel ist es, diese Forschungsarbeiten entsprechend voranzutreiben, um eine aus medizinischer Sicht notwendige Lösung zu entwickeln, mit der Katheterverstopfungen, die hohe Kosten verursachen und die Therapie der Patienten beeinträchtigen können, weniger häufig auftreten. Wir rechnen damit, dass die Entwicklung dieser Beschichtungsformulierung auch unser geistiges Eigentum insgesamt stärken wird.“

Die CRA enthält eine detaillierte Beschreibung der von McMaster im Auftrag von FendX zu erbringenden Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sowie einen Zahlungsplan für die Höchstanforderungen an die Forschungsfinanzierung. Die CRA wird mit Wirkung vom 1. Dezember 2023 für die Dauer von 24 Monaten abgeschlossen, sofern keine Auflösung gemäß den Klauseln der CRA erfolgt. Im ersten und zweiten Jahr beträgt die Höchstsumme der an McMaster auszuzahlenden Forschungsgelder 150.547 Dollar jährlich.