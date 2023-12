Klemens Ganner ist neuer Chief Operating Officer (COO) der APA-Gruppe

Wien (ots) - APA-CEO Pig: "Fokus auf Umsetzung der APA-Digital- und

AI-Strategie"



Die APA-Gruppe hat einen neuen COO. Klemens Ganner (47), der seit 2003 in

unterschiedlichen Positionen für das Unternehmen tätig ist, übernimmt ab sofort

die neue Position des Chief Operating Officer. In dieser Funktion wird er die

effiziente und ertragreiche Umsetzung der Digitalisierungs- und AI-Strategie der

APA-Gruppe für den österreichischen Medien- und Kommunikationsmarkt

vorantreiben.



Ganner verantwortet seit 2020 das auf Kommunikationsdienstleistungen

spezialisierte Geschäftsfeld APA-Comm mit den Tochtergesellschaften APA-DeFacto

sowie APA-OTS und ist zudem Prokurist der APA-Gruppe. In diesen Funktionen

bleibt er weiterhin tätig.