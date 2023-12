Deutschland - die bessere Orangenhälfte Spaniens

Madrid (ots) - Orangen, Mandarinen und Clementinen gewinnen in Europa zunehmend

an Bedeutung, insbesondere in Deutschland und Spanien, wo sie aufgrund ihrer

wertvollen Eigenschaften sehr geschätzt werden.



Beide Länder verzeichnen europaweit den größten Verbraucheranteil dieser

Früchte. So verzehrte im Jahr 2022 jeder Deutsche 9 Kilogramm und jeder Spanier

13,65 Kilogramm Orangen.





Orangen, Mandarinen und Clementinen gelten als authentische Wahrzeichen desMittelmeerraums - und den Europäern ist dies bewusst. In der Saison 2021/2022belief sich der Konsum frischer Orangen auf 5,7 Millionen Tonnen und vonMandarinen und Clementinen auf 3 Millionen Tonnen, welche vorwiegend ausMittelmeerländern mit hohem ökologischen Wert wie Spanien, Italien undGriechenland stammten.Das wachsende Bewusstsein für die Pflege des eigenen Organismus und der Zugangzu einer gesünderen Ernährung sind nur zwei der Gründe, weshalb die EuropäerOrangen, Mandarinen und Clementinen in ihren täglichen Speiseplan aufnehmen: seies zum Frühstück, zum Dessert, in Form von Saft oder einer köstlichen Zutat intraditionellen Gerichten.Wussten Sie, dass diese Früchte das Herzstück des Mittelmeers sind und ihrVerzehr unserem Organismus aufgrund ihrer Eigenschaften und ihres hohenNährwerts eine ganze Reihe von Vorteilen bringt? Sie enthalten Mineralien undVitamine und zeichnen sich durch einen hohen Vitamin-C-Gehalt aus, der sie zueinem natürlichen Antioxidans mit entzündungshemmender Wirkung macht und somitdazu beiträgt, Infektionskrankheiten vorzubeugen - insbesondere in der kaltenJahreszeit, in der Erkältungen und Grippe auf der Tagesordnung stehen.Spanien belegt mit einem jährlichen Verbrauch von 13,65 Kilogramm Orangen proPerson nach wie vor die Spitzenposition in Europa und führt zudem mit 3.511.099Tonnen im Jahr 2022 (über 0,4 % mehr als in 2021) die Rangliste im Hinblick aufdie Orangenproduktion an. Davon werden 616.364 Tonnen Orangen in andere Länderexportiert. Darüber hinaus lag der Verbrauch von Mandarinen und Clementinen inSpanien bei 5,77 Kilogramm pro Person. In Spanien macht der Konsum dieserZitrusfrüchte 14 % des Gesamtverbrauchs an frischem Obst aus.Zu den größten Verbrauchern von Orangen und Mandarinen in Europa gehört auchDeutschland, wo diese Früchte überaus beliebt sind. 2022 lag der Jahresverbrauchin Deutschland bei 9 Kilogramm Orangen pro Person, womit Deutschland nebenItalien und Frankreich zu den europäischen Ländern gehört, die täglich diemeisten Orangen zu sich nehmen. Bezüglich Mandarinen und Clementinen belief sichder Verbrauch in Deutschland im selben Jahr auf 4,5 Kilogramm pro Person.Die international bekanntesten Orangen werden in Spanien produziert, mit einer