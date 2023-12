Syntax erhält "GROW with SAP"-Zertifizierung in den USA, Kanada und Deutschland

Montréal (ots/PRNewswire) - MONTRÉAL, 13. Dezember 2023 -- https://c212.net/c/li

nk/?t=0&l=de&o=4049075-1&h=595011804&u=https%3A%2F%2Fwww.syntax.com%2Fde-de%2F&a

=Syntax , global agierender IT-Dienstleister und Managed Cloud Provider, hat in

den USA, Kanada und Deutschland die "GROW with SAP"-Zertifizierung erhalten.

"GROW with SAP" unterstützt mittelständische Unternehmen bei der Einführung von

cloudbasiertem ERP. Das Angebot umfasst Produkte, Best-Practice-Support,

Services für eine schnelle Einführung, eine Community und Lerninhalte. Es dient

dazu, den Mittelstand bei der Umstellung auf SAP S/4HANA Cloud, Public Edition,

zu unterstützen - damit auch diese Unternehmen von Vorteilen wie hoher

Geschwindigkeit, klaren Kostenstrukturen und kontinuierlichen Innovationen

profitieren können.



Syntax erfüllt die strengen Kriterien von SAP - unter anderem in puncto

Go-to-Market-Readiness und Kompetenzstatus - und verdiente sich damit die "GROW

with SAP"-Zertifizierung.