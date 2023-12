BioVaxys führt unverbindliche Gespräche über eine große Übernahme im Bereich der Immuntherapeutika-Technologie

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) - BioVaxys Technology Corp. (CSE:

BIOV) (FRA: 5LB) (OTCQB: BVAXF) ("BioVaxys" oder das "Unternehmen") gab heute

bekannt, unverbindliche Gespräche über den Erwerb eines Portfolios an

immuntherapeutischem geistigem Eigentum im Bereich der Onkologie und anderer

immunologischer Bereiche im Stadium der Entdeckung, der präklinischen und der

klinischen Entwicklung zu führen, das sich zuvor im Besitz eines ungenannten

Biotechnologieunternehmens befand und nun von dem abgesicherten Gläubiger

gehalten wird. Derzeit liegt noch keine formelle Vereinbarung vor.



Wir raten Investoren, beim Handel mit den Aktien des Unternehmens während der

laufenden, nicht bindenden Gespräche mit Vorsicht vorzugehen. Es besteht keine

Gewissheit und es kann nicht zugesichert werden, dass die Parteien sich über die

Bedingungen einigen oder eine Transaktion abschließen werden. Wir raten

Aktionären, die weiteren Entwicklungen abzuwarten.





Informationen zur BioVaxys Technology Corp.Das in Vancouver, Kanada, ansässige biopharmazeutische Unternehmen BioVaxysTechnology Corp. ( www.biovaxys.com (https://biovaxys.com/) ) entwickeltBVX-0918, einen personalisierten immuntherapeutischen Impfstoff, der auf derproprietären HapTenix©-"Neoantigen"-Tumorzellkonstrukt-Plattform zur Behandlungvon refraktärem Eierstockkrebs im Spätstadium basiert. Außerdem ist dasUnternehmen der exklusive Vertriebspartner in den USA für ein Portfolio vonOTC-Produkten für die weibliche Fortpflanzung, die in der EU derzeit von ProcareHealth Iberia mit Sitz in Barcelona vermarktet werden. BioVaxys forscht zudem imRahmen wissenschaftlicher und anderer Kooperationen an Impfstoffen gegenSARS-CoV-2, SARS-CoV-1 und einem Pan-Sarbecovirus-Impfstoff auf Basis seinerHapTenix©-Plattform.IM NAMEN DES VORSTANDESUnterzeichnet "James Passin"James Passin, Geschäftsführer+1 646 452 7054Warnhinweise in Bezug auf zukunftsgerichtete InformationenDiese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und"zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") imSinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze,einschließlich des United States Private Securities Litigation Reform Act von1995. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen überhistorische Tatsachen, ohne Einschränkung, die sich auf die zukünftigebetriebliche oder finanzielle Leistung des Unternehmens beziehen, sindzukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nichtimmer, an Worten wie "erwartet", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt",