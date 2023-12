Ransomware-Gruppe BlackCat nutzt Vorschriften, um Opfer unter Druck zu setzen

Tampa Bay, USA (ots) - Dr. Martin J. Krämer, Security Awareness Advocate beiKnowBe4Jüngste Ereignisse aus der Cybercrime-Welt zeigen, dass die Übeltäter nicht nurüber technisches Know-how verfügen, sondern auch über ein grundlegendesVerständnis für die Regulierung von Cyberverbrechen. Sie wissen, an welcheUnternehmen sie sich halten müssen und nutzen dieses Wissen auch, um nochraffiniertere Cyberangriffe zu starten.Bereits bekannt ist die Gruppe BlackCat vor allem für ihre dreifachenErpressungsmethoden, die von Verschlüsselungs- und DoS-Angriffen bis hin zuDatendiebstahl und der Androhung öffentlicher Bloßstellung reichen. Die neuerdachte Methode, im Namen ihrer Opfer Berichte bei der SEC einzureichen, zeigteine ganz neue Raffinesse in ihrem Repertoire der Erpressungstaktiken.Diese Information unterstreicht die dringende Notwendigkeit für Unternehmen, beiihren Cybersicherheitsmaßnahmen wachsam und proaktiv zu handeln, dennRansomware-Gruppen werden weiterhin Bemühungen anstellen, um an das Geld ihrerOpfer zu kommen. Eine Unze Prävention ist hier also mehr wert als ein PfundHeilung. Daher sollten Unternehmen ihre Mitarbeiter entsprechend schulen undihre Sicherheitsvorkehrungen verstärken.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 Grünwaldmailto:KnowBe4@kafka-kommunikation.de089 747470580Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/130506/5671667OTS: KnowBe4