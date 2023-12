Weihnachten 2023 Angst und Unsicherheit prägen Verbraucherverhalten auch zum Jahresabschluss (FOTO)

Frankfurt am Main/ Worms (ots) - Das diesjährige Weihnachtsgeschäft steht weiter

im Zeichen von Angst und Unsicherheit der Verbraucherinnen und Verbraucher. Der

vielerorts feststellbare Pessimismus der Händler scheint hinsichtlich der

Konsumzurückhaltung auch zum Jahresende zumindest begründbar. Zwar haben sich

die Entwicklungen der Wirtschafts- und Wohlstandsindikatoren wie z.B. des

Börsenindex DAX, der Inflationsquote oder des verfügbaren Einkommens im

Vorjahresvergleich deutlich positiv entwickelt. Die für das Weihnachtsgeschäft

maßgeblichen Handelsindikatoren, allen voran die Umsatzentwicklung in den

Geschenke-relevanten Kategorien sind jedoch tiefrot. Die Management- und

Technologieberatung BearingPoint und das Handelsforschungsinstitut IIHD gehen im

diesjährigen Weihnachtsgeschäft in den Geschenke-relevanten Produktkategorien

zwar von einem geringen nominalen Wachstum (stationär und online) von 1,8

Prozent auf nunmehr 89 MRD. Euro aus - unter Berücksichtigung der aktuellen

Inflationsraten ergibt sich preisbereinigt damit jedoch erneut ein

Umsatzrückgang von 1,4 Prozent (2022: -5,8 Prozent).



Verbraucherinnen und Verbraucher zeichnen ein dystopisches Bild des kommenden

Jahres: weitere Verschlechterung der Wirtschaftslage, der eigenen finanziellen

Situation und weiter deutlich steigende Preise