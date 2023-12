Wirtschaft Finanzministerium sieht keinen "Sparhaushalt"

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesfinanzministerium sieht im Kompromiss für den Haushalt keinen "Sparhaushalt" - trotz deutlicher Kürzungen. So sollen etwa im Klima- und Transformationsfonds (KTF) bis zum Jahr 2027 45 Milliarden Euro eingespart werden, hieß es am Mittwochnachmittag auf Ministeriumskreisen.



Im kommenden Jahr werden die Programmausgaben um 12,7 Milliarden Euro reduziert. Zudem wird der CO2-Preis dann 45 Euro betragen. Trotz der Einsparungen gehe man die strukturellen Probleme im Bundeshaushalt an und leite die "notwendige qualitative Konsolidierung" ein.