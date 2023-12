Der Kurs von Draegerwerk lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 50,70EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,27 % im Plus. 11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 51,00EUR das entspricht einem Plus von +0,59 % seit der Veröffentlichung. Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 13.104,87PKT (-0,58 %).

Die Drägerwerk AG & Co. KGaA übertrifft im vierten Quartal 2023 ihre eigenen Erwartungen und hebt daher ihre Jahresprognose erneut an. Dies ist auf effizientes Kostenmanagement und margenstarke Produkte zurückzuführen.

Drägerwerk AG & Co. KGaA: Jahresprognose steigt erneut - Was bedeutet das für das Wertpapier?

