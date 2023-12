Drägerwerk hebt Jahresziele zum Schluss nochmal an

LÜBECK (dpa-AFX) - Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk legt zum Jahresende noch einmal seine eigenen Ziele höher. Sowohl Umsatz als auch operative Gewinnmarge des Jahres 2023 dürften besser ausfallen als zuletzt in Aussicht gestellt, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Mittwochabend in Lübeck mit. Beim Erlös rechnet das Management nun mit einem währungsbereinigten Plus von mehr als elf Prozent, bisher lag das obere Ende der Spanne bei elf Prozent. Die operative Marge soll bei über vier Prozent liegen statt wie bisher zwischen zwei und vier Prozent. Die Aktie des Konzerns lag nach den Nachrichten fast vier Prozent im Plus.

Für 2022 hatte Drägerwerk einen Umsatz von rund 3,05 Milliarden Euro sowie einen operativen Fehlbetrag von 88,6 Millionen Euro gemeldet. Das entspricht einer Marge von -2,9 Prozent./ngu/men